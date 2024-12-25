Росіяни на Різдво атакували енергетику. Обладнання ТЕС серйозно пошкоджено

Енергетики оперативно розпочали усунення наслідків

У середу, 25 грудня, російська армія вирішила "привітати" українців з Різдвом Христовим черговим ракетним ударом. Масований удар прийшовся по теплоелектростанціях ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК. У відомстві зазначили, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — йдеться у повідомленні.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що на Вінниччині внаслідок атаки є пошкодження.

"Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені. Дякую усім службам за оперативність", — зазначила Наталя Заболотна.

Полтавську область також атакували ракетами. Тому в регіоні 25 грудня застосують графік погодинних відключень електроенергії. Із 06:37 по 23:59 одночасно застосують 3 черги.

Ракетна атака 25 грудня — що відомо

В ніч на 25 грудня російські війська завдали нового масованого удару по Україні. Окупанти вночі випустили ракети різних типів.

Окупанти били по Харкову, Дніпру, Кременчуці, Івано-Франківщині, Вінничині, Житомирщині. На цей раз постраждала найбільше енергетика, сектори водопостачання, газопостачання та тепломережі.

В уряді повідомили, що росіяни масовано атакували енергетику України. Через обстріл в Україні ввели графіки відключення світла. У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровська та Одеської областей.

Раніше "Телеграф" писав, що у Святвечір РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі.