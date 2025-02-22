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Йому більше ніж 200 років: як з’явився Кінний ринок у Харкові

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Кінний ринок
Кінний ринок. Фото mykharkov.info, 057.ua, коллаж "Телеграф""

На цьому ринку можна було купити не лише коней

Попри широке поширення супермаркетів та торгових центрів, ринки та базари залишаються невід’ємною частиною міського пейзажу. Одним із найзнаменитіших ринків Харкова є Кінний ринок – місце з багатою історією, яке пройшло через безліч перетворень.

Кінний ринок заснували у 1816 році, коли Хрещенський ярмарок, відомий активною торгівлею кіньми, перенесли з Парадної площі (нині – площа Небесної сотні) на колишній вигін, розташований на місці нинішньої площі Захисників України. Це визначило не лише профіль торгівлі, а й назву нової площі – "Кінна". Тут можна було придбати коней – як для роботи, так і рисаків.

Кінна площа у Харкові - ретро фото
Так виглядала Кінна площа

Поступово навколо ринку почали з’являтися заїжджі двори та склади, створюючи інфраструктуру, необхідну для комфортного ведення торгівлі. Розташування ринку було обрано не випадково – поблизу знаходився іподром, що сприяло популярності місця серед конярів та покупців.

Крім торгових рядів, у другій половині XIX століття на Кінному ринку знаходилися колодязь, харчевня з двома просторими залами, ресторація Лютікова, відома своїм квасом, а також готель Булатінкова, відкритий у 1877 році.

Іподром Харків ретро фото
Іподром

У 1895 році почалася перебудова ринку. Торгові місця, які раніше розташовувалися біля Молочної вулиці, були перенесені вглиб площі, ближче до вимощеної дороги, що вела до заводу Гельферіх-Саде. Міська управа організувала будівництво нових кам’яних торгових крамниць.

Торгівля на Кінному ринку тривала навіть у найскладніші часи. Під час німецької окупації Харкова у роки Другої світової війни, попри руйнування, спричинені бойовими діями, ринок продовжував функціонувати. Більшість будівель спалили в 1941 році, але деякі торгові ряди вціліли.

Як зазначається у матеріалі Otkudarodom.ua, у 1942 році найпопулярнішим, особливо у вихідні дні був Кінний ринок. У неділю його відвідувало понад 50 000 осіб. Для торгуючих на ринках діяв разовий збір у вигляді: дрібна торгівля одягом, взуттям, овочами, молоком, сиром, тютюном, милом, продуктами – 5 крб. Торгівля борошном, зерном, крупами, м’ясом – 20 крб. Торгівля продуктами з возів чи автомашин – 50 крб. із воза, чи машини.

1965 року ринок вирішили реконструювати знову. Вже за два роки тут з’явився критий торговий зал на 1000 місць, їдальня на 50 місць та готель "Будинок колгоспника" на 100 ліжко-місць.

Кінний ринок перед Євро 2021 — фото
Кінний ринок

Ринок пережив значні зміни під час підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тоді помітно оновили інфраструктуру площі та ринку.

Кінний ринок Харків — фото
Так виглядає Кінний ринок у наші дні
Теги:
#Харків #Ринки #Ретро #Старі фотографії