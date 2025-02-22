Йому більше ніж 200 років: як з’явився Кінний ринок у Харкові

На цьому ринку можна було купити не лише коней

Попри широке поширення супермаркетів та торгових центрів, ринки та базари залишаються невід’ємною частиною міського пейзажу. Одним із найзнаменитіших ринків Харкова є Кінний ринок – місце з багатою історією, яке пройшло через безліч перетворень.

Кінний ринок заснували у 1816 році, коли Хрещенський ярмарок, відомий активною торгівлею кіньми, перенесли з Парадної площі (нині – площа Небесної сотні) на колишній вигін, розташований на місці нинішньої площі Захисників України. Це визначило не лише профіль торгівлі, а й назву нової площі – "Кінна". Тут можна було придбати коней – як для роботи, так і рисаків.

Так виглядала Кінна площа

Поступово навколо ринку почали з’являтися заїжджі двори та склади, створюючи інфраструктуру, необхідну для комфортного ведення торгівлі. Розташування ринку було обрано не випадково – поблизу знаходився іподром, що сприяло популярності місця серед конярів та покупців.

Крім торгових рядів, у другій половині XIX століття на Кінному ринку знаходилися колодязь, харчевня з двома просторими залами, ресторація Лютікова, відома своїм квасом, а також готель Булатінкова, відкритий у 1877 році.

Іподром

У 1895 році почалася перебудова ринку. Торгові місця, які раніше розташовувалися біля Молочної вулиці, були перенесені вглиб площі, ближче до вимощеної дороги, що вела до заводу Гельферіх-Саде. Міська управа організувала будівництво нових кам’яних торгових крамниць.

Торгівля на Кінному ринку тривала навіть у найскладніші часи. Під час німецької окупації Харкова у роки Другої світової війни, попри руйнування, спричинені бойовими діями, ринок продовжував функціонувати. Більшість будівель спалили в 1941 році, але деякі торгові ряди вціліли.

Як зазначається у матеріалі Otkudarodom.ua, у 1942 році найпопулярнішим, особливо у вихідні дні був Кінний ринок. У неділю його відвідувало понад 50 000 осіб. Для торгуючих на ринках діяв разовий збір у вигляді: дрібна торгівля одягом, взуттям, овочами, молоком, сиром, тютюном, милом, продуктами – 5 крб. Торгівля борошном, зерном, крупами, м’ясом – 20 крб. Торгівля продуктами з возів чи автомашин – 50 крб. із воза, чи машини.

1965 року ринок вирішили реконструювати знову. Вже за два роки тут з’явився критий торговий зал на 1000 місць, їдальня на 50 місць та готель "Будинок колгоспника" на 100 ліжко-місць.

Кінний ринок

Ринок пережив значні зміни під час підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тоді помітно оновили інфраструктуру площі та ринку.