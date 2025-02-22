Ему больше 200 лет: как появился Конный рынок в Харькове

На этом рынке можно было купить не только лошадей

Несмотря на широкое распространение супермаркетов и торговых центров, рынки и базары остаются неотъемлемой частью городского пейзажа. Одним из самых знаменитых рынков Харькова является Конный рынок – место с богатой историей, которое прошло через множество преобразований.

Конный рынок основали в 1816 году, когда Крещенскую ярмарку, известную активной торговлей лошадьми, перенесли с Парадной площади (ныне – площадь Небесной сотни) на бывший выгон, расположенный на месте нынешней площади Защитников Украины. Это определило не только профиль торговли, но и название новой площади – "Конная". Здесь можно было приобрести лошадей – как рабочих, так и рысаков.

Так выглядела Конная площадь

Постепенно вокруг рынка начали появляться постоялые дворы и склады, создавая инфраструктуру, необходимую для комфортного ведения торговли. Расположение рынка было выбрано не случайно – поблизости находился ипподром, что способствовало популярности места среди коневодов и покупателей.

Помимо торговых рядов, во второй половине XIX века на Конном рынке находились колодец, харчевня с двумя просторными залами, ресторация Лютикова, известная своим квасом, а также гостиница Булатинкова, открытая в 1877 году.

Ипподром

В 1895 году началось переустройство рынка. Торговые места, ранее располагавшиеся возле Молочной улицы, были перенесены вглубь площади, ближе к вымощенной дороге, ведущей к заводу Гельферих-Саде. Городская управа организовала строительство новых каменных торговых лавок.

Торговля на Конном рынке продолжалась даже в самые сложные времена. Во время немецкой оккупации Харькова в годы Второй мировой войны, несмотря на разрушения, вызванные боевыми действиями, рынок продолжал функционировать. Большую часть построек сожгли в 1941 году, но некоторые торговые ряды уцелели.

Как отмечается в материале Otkudarodom.ua, в 1942 году самым популярным, особенно в выходные дни был Конный рынок. В воскресенье его посещало более 50000 человек. Для торгующих на рынках действовал разовый сбор в размере: мелкая торговля одеждой, обувью, овощами, молоком, сыром, табаком, мылом, продуктами – 5 крб. Торговля мукой, зерном, крупами, мясом – 20 крб. Торговля продуктами с возов или автомашин – 50 крб с воза, или машины.

В 1965 году рынок решили реконструировать. Уже через два года здесь появился крытый торговый зал на 1000 мест, столовая на 50 мест и гостиница "Дом колхозника" на 100 койко-мест.

Конный рынок

Рынок пережил значительные изменения во время подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012. Тогда заметно обновили инфраструктуру площади и рынка.