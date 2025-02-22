Укр

Ему больше 200 лет: как появился Конный рынок в Харькове

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Конный рынок
Конный рынок. Фото mykharkov.info, 057.ua, коллаж "Телеграф""

На этом рынке можно было купить не только лошадей

Несмотря на широкое распространение супермаркетов и торговых центров, рынки и базары остаются неотъемлемой частью городского пейзажа. Одним из самых знаменитых рынков Харькова является Конный рынок – место с богатой историей, которое прошло через множество преобразований.

Конный рынок основали в 1816 году, когда Крещенскую ярмарку, известную активной торговлей лошадьми, перенесли с Парадной площади (ныне – площадь Небесной сотни) на бывший выгон, расположенный на месте нынешней площади Защитников Украины. Это определило не только профиль торговли, но и название новой площади – "Конная". Здесь можно было приобрести лошадей – как рабочих, так и рысаков.

Конная площадь в Харькове - старые фото
Так выглядела Конная площадь

Постепенно вокруг рынка начали появляться постоялые дворы и склады, создавая инфраструктуру, необходимую для комфортного ведения торговли. Расположение рынка было выбрано не случайно – поблизости находился ипподром, что способствовало популярности места среди коневодов и покупателей.

Помимо торговых рядов, во второй половине XIX века на Конном рынке находились колодец, харчевня с двумя просторными залами, ресторация Лютикова, известная своим квасом, а также гостиница Булатинкова, открытая в 1877 году.

Ипподром Харьков ретро фото
Ипподром

В 1895 году началось переустройство рынка. Торговые места, ранее располагавшиеся возле Молочной улицы, были перенесены вглубь площади, ближе к вымощенной дороге, ведущей к заводу Гельферих-Саде. Городская управа организовала строительство новых каменных торговых лавок.

Торговля на Конном рынке продолжалась даже в самые сложные времена. Во время немецкой оккупации Харькова в годы Второй мировой войны, несмотря на разрушения, вызванные боевыми действиями, рынок продолжал функционировать. Большую часть построек сожгли в 1941 году, но некоторые торговые ряды уцелели.

Как отмечается в материале Otkudarodom.ua, в 1942 году самым популярным, особенно в выходные дни был Конный рынок. В воскресенье его посещало более 50000 человек. Для торгующих на рынках действовал разовый сбор в размере: мелкая торговля одеждой, обувью, овощами, молоком, сыром, табаком, мылом, продуктами – 5 крб. Торговля мукой, зерном, крупами, мясом – 20 крб. Торговля продуктами с возов или автомашин – 50 крб с воза, или машины.

В 1965 году рынок решили реконструировать. Уже через два года здесь появился крытый торговый зал на 1000 мест, столовая на 50 мест и гостиница "Дом колхозника" на 100 койко-мест.

Конный рынок перед Евро 2021 - фото
Конный рынок

Рынок пережил значительные изменения во время подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012. Тогда заметно обновили инфраструктуру площади и рынка.

Конный рынок Харьков - фото
Так выглядит Конный рынок в наши дни
Теги:
#Харьков #Рынки #Ретро #Старые фото