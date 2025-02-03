Перед будівництвом цього магазину знесли житлові будинки: як виглядав "Лотос" у Дніпрі та що там продавали

Оригінальний інтер’єр магазину не зберігся до нашого часу

У житті кожного великого міста є магазини, які залишили слід у пам’яті його мешканців. Дніпро – не виняток. У різні роки тут працювали великі універмаги та торгові центри, які стали знаковими місцями для городян. Раніше ми розповідали історію універмагу "Славутич". Тепер "Телеграф" пропонує дізнатися про магазин "Лотос", який був одним із найвідоміших магазинів міста, та про те, що зараз знаходиться на його місці.

На місці, де в 1971 році за проєктом архітектора Олександра Недовізіна почали будувати новий висотний будинок, раніше розташовувалися кілька двоповерхових будинків, але їх знесли. Нова будівля значно виділялася серед своїх сусідів, оскільки була, як мінімум, удвічі вищою за навколишні.

Проспект Яворницького (раніше Карла Маркса) до 1971 року

Як зазначають мешканці будинку, планувалося, що у будинку житимуть партійні діячі й для них на даху навіть зробили басейн. Але щось не склалося. Замість басейну на даху залишилися лише труби для води, а до квартир замість партпрацівників заселилися артисти оперного театру та лікарі.

Магазин "Лотос" у Дніпрі, 1980-ті роки

Перші два поверхи було відведено під магазин "Лотос", який швидко завоював популярність серед городян. Особливістю будівлі стало суцільне скління фасаду від підлоги до стелі, що створювало ефект перетікання зовнішнього простору всередину. Простора торгова зала з двосвітлим об’ємом посилювала цей ефект.

Під магазин відвели два поверхи

Магазин "Лотос" пропонував широкий асортимент товарів: тут можна було купити одяг, продукти, квіти та подарунки. У 1970-80-ті роки це був один із найбільш відвідуваних магазинів міста.

"Лотос" також увійшов в історію як перший магазин у Дніпрі, де з’явився ескалатор, відмічається на сторінці ukrainianmodernism в Instagram. Але найбільшою рисою закладу був його унікальний інтер’єр. Стіни й колони були облицьовані натуральним каменем, стелю прикрашали хитромудрі геометричні візерунки, а декоративне оформлення включало вітраж на морську тематику.

Вітражі в "Лотосі"

Проте головною окрасою став декоративний басейн із водною композицією. У центрі його височіла прозора кристалічна конструкція, що символізує квітку лотоса. Навколо розміщувалися живі квіти та фонтанчики, а дзеркальна поверхня води та стелі посилювали враження художнього задуму.

Усередині магазину були фонтани

У 1990-х роках "Лотос" був приватизований і нові власники повністю знищили його оригінальний інтер’єр. Зараз у цій будівлі знаходиться магазин гаджетів та аксесуарів.

Сучасний вигляд колишнього магазину "Лотос" у Дніпрі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Старий міст у Дніпрі. За всю історію існування його руйнували двічі.