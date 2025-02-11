На будівництво витратили величезні гроші, а будівлю зруйнували під час війни: історія одеського Головпоштамту

Будівля головного поштамту в Одесі – пам’ятка архітектури місцевого значення

Деякі будівлі стають не просто частиною архітектурної спадщини, а й важливими символами міста. Однією з таких споруд в Одесі вже 127 років є Головпоштамт, або Будинок зв’язку. Ця будівля стала невіддільною частиною міської історії та культури, переживши війну, руйнування та відновлення.

Місце під будівництво Головпоштамту шукали кілька років. Проєкт обіцяв бути грандіозним і дорогим: його вартість склала 1 200 000 рублів, що перевищувало витрати на будівництво Міського театру. Будівлю, що нагадує справжній палац, звели у самому центрі Одеси, на вулиці Садовій, у 1896–1898 роках. Автором проєкту став відомий архітектор Володимир Харламов, який також спроектував поштамти у Києві та Дніпрі (у той час Катеринославі). У будівництві брали участь архітектори Домбровський та Рейнгерц.

Будівля головного поштамту в Одесі перед відкриттям

З перших днів роботи Головпоштамт вражав одеситів своєю продуманістю та зручністю. На вході відвідувачів зустрічали швейцари в лівреях поштово-телеграфного відомства, а в гардеробі можна було безкоштовно залишити верхній одяг, зазначає 048.ua. Поштове відділення працювало щодня з 8 ранку до 8 вечора, хоч у різних вікнах діяв свій графік.

Головною архітектурною особливістю будівлі був величезний зал заввишки 20 метрів, що висвітлювався найбільшим у місті сонячним ліхтарем площею понад 1700 квадратних метрів. Однак під час Другої світової війни будівля постраждала: авіабомба, що потрапила через скляний ліхтар, нанесла багато шкоди.

Після війни Головпоштамт тимчасово розмістили на вулиці Гоголя, 12. 1956 року Міністерство зв’язку СРСР затвердило план реконструкції, і вже до 1961 року будівлю було відновлено за проєкт одеських архітекторів Валентина Фельдштейна та Адольфа Межибовського. Влітку 1962 Головпоштамт знову повернувся на Садову, 10.

Дахом зали служить найбільший у місті сонячний ліхтар

Сьогодні будівля продовжує виконувати свою функцію, залишаючись важливою частиною міської історії.

Головпоштамт в Одесі, 1973 рік

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