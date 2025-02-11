На будівництво витратили величезні гроші, а будівлю зруйнували під час війни: історія одеського Головпоштамту
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Будівля головного поштамту в Одесі – пам’ятка архітектури місцевого значення
Деякі будівлі стають не просто частиною архітектурної спадщини, а й важливими символами міста. Однією з таких споруд в Одесі вже 127 років є Головпоштамт, або Будинок зв’язку. Ця будівля стала невіддільною частиною міської історії та культури, переживши війну, руйнування та відновлення.
Місце під будівництво Головпоштамту шукали кілька років. Проєкт обіцяв бути грандіозним і дорогим: його вартість склала 1 200 000 рублів, що перевищувало витрати на будівництво Міського театру. Будівлю, що нагадує справжній палац, звели у самому центрі Одеси, на вулиці Садовій, у 1896–1898 роках. Автором проєкту став відомий архітектор Володимир Харламов, який також спроектував поштамти у Києві та Дніпрі (у той час Катеринославі). У будівництві брали участь архітектори Домбровський та Рейнгерц.
З перших днів роботи Головпоштамт вражав одеситів своєю продуманістю та зручністю. На вході відвідувачів зустрічали швейцари в лівреях поштово-телеграфного відомства, а в гардеробі можна було безкоштовно залишити верхній одяг, зазначає 048.ua. Поштове відділення працювало щодня з 8 ранку до 8 вечора, хоч у різних вікнах діяв свій графік.
Головною архітектурною особливістю будівлі був величезний зал заввишки 20 метрів, що висвітлювався найбільшим у місті сонячним ліхтарем площею понад 1700 квадратних метрів. Однак під час Другої світової війни будівля постраждала: авіабомба, що потрапила через скляний ліхтар, нанесла багато шкоди.
Після війни Головпоштамт тимчасово розмістили на вулиці Гоголя, 12. 1956 року Міністерство зв’язку СРСР затвердило план реконструкції, і вже до 1961 року будівлю було відновлено за проєкт одеських архітекторів Валентина Фельдштейна та Адольфа Межибовського. Влітку 1962 Головпоштамт знову повернувся на Садову, 10.
Сьогодні будівля продовжує виконувати свою функцію, залишаючись важливою частиною міської історії.
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