Його зрівняли із землею: як виглядав дім Шевченка у Росії, де він жив під час заслання

Росіяни знесли дім, а його місці облаштували парковку клієнтів банку

Видатний український письменник та художник Тарас Шевченко, який у своїх віршах підіймав національний дух, був відправлений у заслання на Росію за участь у Кирило-Мефодіївському братстві. 8 червня 1847 року його було доставлено до міста Оренбург, а незабаром — в Орську фортецю. Під час заслання було написано цикл віршів "У казематі", у який ввійшло 13 творів. Всього письменник віддав засланням близько 10 років свого життя.

Дім, у якому жив Шевченко в Оренбурзі, росіяни знесли у 2016 році, не зважаючи на те, що ця будівля була пам’яткою архітектури. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає місце, де жив видатний український письменник під час заслання.

У засланні Тарас Шевечнко перебував 3 роки як солдат з царською забороною писати і малювати. Проживав художник в цей час у домі, який у 1847 році належав чиновнику Андрію Кутіну.

Знесення будинку

У червні 2015 року будинок в Оренбурзі, у якому мешкав Тарас Григорович Шевченко, було знесено. Однак стало відомо про це лише 24 лютого 2016 року. На його місці облаштовано парковку для клієнтів банку "Русь", керівником якого є лідер провладної фракції "Єдина Росія" Володимир Кидан.

Будинок до знесення

Відомо, що спроби зняти з обліку цю пам’ятку культури були і до цього, однак статус будівлі суд залишав незмінним. Коли навколо будинку з’явився паркан, місцеві обурилися цьому. Ба більше, тодішній міський голова-комуніст був невдоволений можливим знесенням пам’ятки.

Будинок до знесення

Тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству іноземних справ і Міністерству культури звернутися до ЮНЕСКО. Що не принесло результатів.

Парковка на місці будинку

Нагадаємо, що попри заборону російського царя і вартового, Шевченкові вдавалося писати й малювати. Вірші він ховав у "захалявних книжечках". За період заслання поет написав твори "Ой одна я, одна…", "За байраком байрак…", "Мені однаково, чи буду…", "Не кидай матері, казали…" та інші. Саме тому будинок, у якому жив Шевченко, має історичне значення. Він був розташований на куту вулиці "8 березня" і провулку Шевченка.

Раніше "Телеграф" розповідав, ким була Ликера Полусмак, у яку закохався Шевченко за пів року до смерті. Він дарував їй коштовні подарунки: тканини для суконь, капелюшки, сережки та навіть Євангеліє в білій оправі. Однак їхні стосунки закінчилися через підозри у флірті Ликери з іншими чоловіками.