Черги та пусті полиці. Як насправді виглядали магазини в СРСР (фото)

Люди чекали на завіз товару по кілька годин

За радянських часів у багатьох сформувались хибні уявлення про цей період часу, особливо це стосується продуктових та продовольчих магазинів. Дефіцит, як і пропаганда, були невід'ємними частинами СРСР.

"Телеграф" покаже, як виглядали магазини у радянські часи і що там продавали.

Зауважимо, що в СРСР було доволі мало крамниць, особливо не пов'язаних з продуктами і на це є свої причини. По-перше, людини не мали стільки грошей, щоб купляти багато одягу чи побутових речей. Саме тому в одному пальто могли ходити по 10-20 років. По-друге, відкриття бізнесу в СРСР потребувало чималих заощаджень, які створити в ті часи було дуже складно.

Продуктові магазини могли ломитись від товару лише перші години, а інколи і хвилини, бо люди швидко все скуповували. В радянські часи майже біля кожної крамниці утворювались чималі черги, подекуди люди чекали завозу товару з раннього ранку, аби купити щось свіже. До того ж продуктів не вистачало на всіх, а м'ясо було майже розкішшю.

Саме через дефіцит радянські люди звикли купляти все у великій кількості, якщо цукор чи борошно — то мішок, якщо крупи — пару кілограмів. Зазвичай молочні, м'ясні продукти та хліб розкуповували ще до обіду, а потім крамниці пустували.

Щодо магазинів з одягом та побутовими товарами, то вони були напівпусті майже завжди. Тому багатьом інколи просто не вистачало потрібного розміру взуття чи одягу. Майже кожна жінка в СРСР вміла шити, а вправні кравчини одягали усю сім'ю.

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