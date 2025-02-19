Запрошували всіх підряд: як святкували дитячі дні народження в СРСР

Підготовка до свята почалася заздалегідь, оскільки багато товарів було важко дістати через дефіцит

У радянські часи святкування дня народження дитини було великою подією, хоча і без сучасних святкових заходів, таких як торти при свічках та анімаційні розваги. За відсутності спеціалізованої святкової індустрії батьки робили все можливе, щоб зробити цей день незабутнім для своїх дітей, навіть маючи обмежені ресурси.

"Телеграф" розкаже, як святкували дитячі дні народження в Радянському Союзі. Навіть найменші урочистості були сповнені особливого шарму.

Дитячі дні народження: як це робили в СРСР

У радянські часи святкування дитячих днів народження сильно відрізнялося від сучасних урочистостей. Не було яскравих аніматорів, дорогих мастичних тортів і феєрверків. Але це не заважало створювати теплу, сімейну атмосферу, яка досі викликає ностальгію у тих, хто виріс в ту епоху.

Підготовка до свята почалася заздалегідь, оскільки багато товарів було важко дістати через дефіцит. Батьки, незважаючи на скромні статки, доклали чимало зусиль, щоб зробити цей день особливим для своїх дітей. Для створення святкової атмосфери використовували повітряні кульки, власноруч виготовлені гірлянди і навіть новорічні серпантини.

Деякі сім'ї малювали привітання та фотографії іменинника на стінгазетах. На вечірках для підлітків використовували дзеркальні диско-кулі, які вони позичали у друзів або робили власноруч.

Кого запрошували на святкування

Окрім іменинника, на вечірку запрошували друзів, родичів, сусідів і навіть колег батьків. Запрошені гості часто приходили зі своїми дітьми, тому у всіх було достатньо часу, щоб розважитися. Всі діти і дорослі сиділи за одним великим столом, молодші гості могли в будь-який момент піти погратися, поки старші продовжували бенкет. Нерідко приходили і непрохані гості, яких завжди зустрічали з великим захопленням. У школах і дитячих садках було прийнято, щоб іменинник приносив солодощі для своїх однолітків і вихователів. Також у піонерських таборах діти, які народилися влітку, іноді святкували разом усі дні народження, що припадали на цей сезон.

Меню було простим, але ситним. Серед оригінальних страв були картопля з ковбасою або куркою, традиційний салат олів'є, рибний салат з рисом і печінковий торт. Десерти також готувалися з нуля, зокрема зефірний торт зі згущеним молоком. Розважальна програма була побудована на спільних іграх. Діти грали в хованки та шашки, діставали всі іграшки, які могли знайти, і ділилися ними з друзями під час ігор.

Що дарували на дні народження в СРСР

Святкування дня народження починалося з вручення подарунків. У ті часи цінувалися навіть дрібниці, такі як кольорові олівці, ручки для підписів і шоколадні цукерки. Діти також із задоволенням отримували книги класичних авторів. Найпоширенішими подарунками в той час були: іграшки: ляльки, пластмасові ведмедики, кролики, слоники, машинки, літаки металеві машинки для рукоділля набори для творчості: мозаїка, кольоровий папір, олівці, фломастери, кольорова крейда солодощі: шоколад, зефір, цукерки.

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