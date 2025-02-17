В Україні продають посуд із СРСР за космічні гроші: такий може у вас лежати без діла (фото)

Відправка може бути здійснена по всій Україні і навіть світу

На сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж блюдець та сита з часів СРСР. Попри те, що цьому набору вже десятки років він досить непогано зберігся.

Автор оголошення вказує, що продає шість блюдець та одне сито. У графі "матеріал" зазначено — срібло (916 проба) та емаль.

Вартість такого набору – 28 000 грн.

Продавець також пише, що посуд був виготовлений ще до 1958 року. На опублікованих фото видно, що на блюдцях згодом з’явились сліди іржі.

Продати товар автор оголошення готовий під час особистої зустрічі. Він мешкає у Києві. При цьому доступна доставка по всій Україні та навіть світу.

Зазначимо, що ці речі продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Зараз зазначено, що вартість – 28 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають набір парфумів "Привіт з півдня" з часів Радянського Союзу. За словами продавця цього товару, парфум знаходиться у відмінному стані. У набір входить два флакони парфумів, помада та пудра.