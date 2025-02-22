Очереди и пустые полки. Как действительно выглядели магазины в СССР (фото)

Люди ждали завоза товара по несколько часов

В советское время у многих сформировались ложные представления об этом периоде времени, особенно это касается продуктовых и продовольственных магазинов. Дефицит, как и пропаганда, были неотъемлемыми частями СССР.

"Телеграф" покажет, как выглядели магазины в советские времена и что там продавали.

Заметим, что в СССР было достаточно мало магазинов, особенно не связанных с продуктами и на то есть свои причины. Во-первых, у людей не было столько денег, чтобы покупать много одежды или бытовых вещей. Поэтому в одном пальто могли ходить по 10-20 лет. Во-вторых, открытие бизнеса в СССР нуждалось в немалых сбережениях, которые создать в те времена было очень сложно.

Продуктовые магазины могли ломиться от товара только первые часы, а иногда и минуты, потому что люди быстро все скупали. В советские времена почти у каждого магазина образовывались немалые очереди, иногда люди ждали завоза товара с раннего утра, чтобы купить что-то свежее. К тому же, продуктов не хватало на всех, а мясо было почти роскошью.

Именно из-за дефицита советские люди привыкли покупать все в большом количестве, если сахар или мука — то мешок, если крупы — пару килограммов. Обычно молочные, мясные продукты и хлеб раскупали еще до обеда, а затем магазины стояли пустыми.

Что касается магазинов с одеждой и бытовыми товарами, то они были полупустые почти всегда. Поэтому многим иногда просто не хватало нужного размера обуви или одежды. Почти каждая женщина в СССР умела шить, а искусные портнихи одевали всю семью.

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