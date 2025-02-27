Гороскоп на 28 лютого: емоційне вигорання у Терезів, підтримка Всесвіту у Стрільців

Це той день, коли варто прислухатися до порад близьких людей

Цілий місяць 5 знакам Зодіаку щаститиме з грошима. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 28 лютого, а також розповідає, як не проґавити нові можливості в останній день зими.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В особистому житті очікуються приємні події. Цей день не варто проводити на самоті — галасливі компанії допоможуть розслабитися, а час, проведений із сім’єю, стане чудовим варіантом, особливо якщо давно не вдавалося зустрітися з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Економте не гроші, а час. Не витрачайте його на дрібниці та другорядні завдання. Особливо завтра важливо говорити "ні" ліні. Буде потужний заряд енергії, тож краще використовувати його з користю. Тельці досягнуть своїх цілей у 2025 році.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє бути насиченим. Краще направити внутрішні ресурси на досягнення цілей, ділову активність чи спорт. Однак не варто вимагати від себе неможливого – достатньо зосередитись на улюблених справах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Підтримка порядку у домі та на робочому місці сприяє збереженню правильного настрою. З самого ранку варто стежити за тим, щоб уникнути безладу та хаосу. У спілкуванні з людьми важливо не чинити перешкод іншим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб ухвалити важливі рішення з максимальною користю, варто прислухатися до порад близьких. День сприятливий для творчої та фізичної діяльності, знайомства з новими людьми та планових покупок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Багатьох завтра тягтиме до відпочинку, свята, ігор. Це вдалий час для спілкування із сім’єю, творчості, духовних пошуків та нестандартних рішень. Однак важливо заздалегідь визначити межі креативності, щоб не проґавити важливі справи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Бережіть себе від емоційного вигорання. Не перевантажуйте себе роботою та уникайте спілкування з неприємними людьми. Для відновлення енергії корисні помірні фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День може виявитися непростим – рішення даватимуться нелегко. Однак не варто нервувати: головне – зберігати спокій та віру у краще. Оптимізм допоможе набратися сили та засвоїти нову інформацію.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Всесвіт готовий надати безліч можливостей. Важливо ними скористатися, але пам’ятайте: прагнення до мети не повинно йти врозріз з повагою до оточуючих. Дійте рішуче, але без негативу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

З самого ранку нічні світила можуть спровокувати невпевненість і недовірливість, але ближче до полудня настрій покращиться. Щоб підтримати себе, потрібно зайнятися тим, що приносить радість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це вдалий день, щоб з мінімальними втратами завершити токсичні стосунки. Якщо завтра потрібно захистити себе від непотрібних людей, несприятливих обставин чи хворобливих прив'язаностей, не варто стримуватися. На Водоліїв чекає енергія, сила та успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Прийдеться проявити рішучість і продемонструвати силу духу. Важливо сприймати труднощі не як перепони, а як цінні уроки. Не розпилюйтесь на все відразу. Уникайте поспіху та невиправданих ризиків.