Китайський гороскоп на рік Змії: найвдаліші місяці для кожного знака

Використовуйте свої вдалі місяці з максимальною користю

Рік Зеленої Дерев’яної Змії за китайським календарем настане 29 січня. Це час змін, оновлень та прихованих можливостей. Дерев’яна Змія несе енергію мудрості, гнучкості та творчості, що робить рік одночасно цікавим та складним.

Кожен знак китайського гороскопу в 2025 році зіткнеться з унікальними викликами, але для кожного будуть свої вдалі місяці, коли їм відчиняться двері для успіху. Розповідаємо, у які періоди кожен знак зможе досягти найкращих результатів.

Пацюк

Вдалі місяці: квітень та листопад

Рік Змії принесе спокій та нові можливості. Ви станете джерелом натхнення для оточуючих, особливо для молодих колег та друзів. Квітень та листопад стануть чудовим часом для реалізації ідей та побудови міцних зв’язків. Музика та творчість подарують вам додаткову енергію.

Бик

Вдалі місяці: квітень та грудень

2025 рік стане періодом внутрішньої роботи та обережних рішень. Ваша цілеспрямованість приверне підтримку, але не забувайте про заздрісників. Квітень та грудень сприятливі для професійних успіхів та роботи з дітьми. В ці місяці ви зможете закласти основу для тривалого зростання.

Тигр

Вдалі місяці: лютий та листопад

Рік Змії стане часом блиску та визнання. Ваша харизма буде особливо сильна в лютому та листопаді, коли до вас потягнуться люди з пропозиціями та підтримкою. Використовуйте інтуїцію, щоб уникати ненадійних компаній. Ці місяці ідеально підходять для творчості та нових починань.

Кролик

Вдалі місяці: липень та жовтень

2025 рік буде сприятливим у питаннях дружби та особистого життя. Липень та жовтень принесуть натхнення та гармонію, що зробить ці місяці ідеальними для зміцнення стосунків. Творчість та увага до сім’ї будуть вашими сильними сторонами.

Дракон

Вдалі місяці: березень та квітень

Рік Змії подарує енергію, особливо у першій половині року. Березень та квітень стануть періодом проривів, коли можна буде закласти фундамент для майбутніх досягнень. Зосередьтеся на найважливіших відносинах і не розпорошуйтесь на зайве.

Змія

Вдалі місяці: травень та січень 2026 року

Рік Змії — ваш рік, і він принесе вам можливості для зростання та самовираження. Травень стане особливо плідним місяцем, коли ви відчуєте підтримку оточуючих. Використовуйте цей час для нових проєктів та зміцнення відносин.

Кінь

Вдалі місяці: червень та листопад

Кінь у 2025 році отримає безліч можливостей для самореалізації. Червень та листопад стануть періодами проривів, коли енергія буде на піку. Довіряйте своїй інтуїції та практикуйте подяку, щоб зберегти баланс та натхнення.

Коза

Вдалі місяці: червень та грудень

Рік Змії буде стабільним та наповненим мудрими рішеннями. У червні та грудні з’являться можливості для особистого та професійного зростання. Відкритість та готовність вчитися допоможуть вам зробити крок уперед.

Мавпа

Вдалі місяці: травень та серпень

2025 рік принесе гармонію у відносинах та кар’єрне зростання. Травень та серпень будуть періодами яскравих ідей та нових відкриттів. Не бійтеся експериментувати та виходити із зони комфорту.

Півень

Вдалі місяці: вересень та жовтень

На Півнів чекає творчий і плідний рік. У вересні та жовтні на вас чекає потужний потік енергії, який допоможе досягти поставлених цілей. Активно працюйте над проєктами, які є важливими для вас, і робіть ставку на особисті ініціативи.

Собака

Вдалі місяці: лютий та червень

Рік Змії стане періодом балансу між звичним та новим. Лютий та червень подарують вам ясність у справах та удачу в особистому житті. Це ідеальний час для читання, саморозвитку та зміцнення важливих зв’язків.

Свиня

Вдалі місяці: лютий та грудень

Свиня у 2025 році буде на піку удачі. У лютому та грудні вам будуть супроводжувати успіхи у всіх починаннях. Використовуйте ці місяці для великих кроків у кар’єрі та особистому житті, але підходьте до завдань з легкістю та впевненістю.