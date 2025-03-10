Цей засіб є на кожній кухні: як висадити розсаду огірків і витратити копійки

Цей метод забезпечить вам розсаду, яку точно можна буде висадити у ґрунт

Огірки — ніжна та вибаглива культура, яка потребує ретельного догляду, особливо на початковому етапі росту. Щоб отримати міцну і здорову розсаду, досвідчені городники використовують не лише традиційні методи догляду, а й доступні природні засоби. Один із таких — звичайна сіль. А раніше ми розповідали, як висадити розсаду помідорів за допомогою куркуми.

Сприятливі дні у березні для посадки огірків

Найкращі дні для посадки огірків першого місяця весни — 1-6, 13-19, 28, 29. Не рекомендується садити огірки у дні повного та нового місяця. У березні повний місяць буде 25 числа.

Користь солі для розсади огірків

Перед посадкою на розсаду огірки слід замочувати в сольовому розчині для сортування насіння. Здорове насіння опуститься на дно, а неякісне залишиться на поверхні. Також замочування насіння перед посадкою прискорює процес проростання та вкорінення. Про це пише vergans.

Підготовка розчину. Розчиніть 30-50 г кухонної солі в 1 літрі теплої води.

Занурення насіння. Помістіть насіння в підготовлений розчин і залиште на 5-10 хвилин.

Відбір насіння. Насіння, яке спливе, треба видалити, а те, що опустилося на дно, промийте чистою водою та просушіть перед посадкою.

Сіль — річ, яка завжди є на кухні у кожного. Тому, можливо, її навіть не доведеться купувати. Однак якщо у вас закінчилася, сіль, придбати її можна досить дешево. Від 13 до 20 гривень.

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