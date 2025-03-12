Урожай вас поразит: что нужно сделать с луком-севком перед посадкой уже в марте

Рассказываем, какой важный этап перед высадкой лука часто пропускают огородники

Лук – одна из тех культур, которые не нуждаются в чрезмерном уходе, но правильная подготовка посадочного материала влияет на урожай. Если не уделить должное внимание луку-севку, можно столкнуться с гнилью или слабым ростом. Раньше мы рассказывали, в чем замочить петрушку перед посевом.

Для того чтобы получить хороший урожай лука, нужно тщательно подготовить севок. "Телеграф" вместе с Рrostoway.com расскажет, как это сделать.

Лучшие дни для посадки лука в марте 2025 года

Лучше всего по лунному календарю сеять лук в марте 3-5, 8-9, 18-19, 22-24, 27, 31 числа.

Как подготовить лук к высадке

Прежде всего, лук нужно перенести в теплое место для просушки, что продлится 2-3 дня при температуре около +30°C. Это предотвратит образование плесени.

После просушки следует постепенно снизить температуру до +18…+20°C. Хранить в таких условиях саженцы следует до момента посадки в открытый грунт.

Помимо просушки, лук-севок можно обработать специальными растворами, которые защитят от болезней и вредителей. В частности, лук можно замочить в соде. Дополнительно следует замочить посевной материал в теплой воде для активизации роста.

Как сделать раствор для обработки лука из соды

Для приготовления раствора вам понадобятся два ингредиента – вода и сода. Вода должна быть практичной горячей (примерно 50 градусов). В одном литре воды размешиваем 1 чайную ложку пищевой соды. В этом растворе следует замочить луковицы на 30 минут.

Это средство поможет предотвратить проблемы с вредителями на луке после его высадки в открытый грунт. Он действенен, но не стоит дорого и есть, пожалуй, на кухне у каждого. Цена колеблется от 18 до 48 гривен за пакетик, а вам нужна только 1 чайная ложка.

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