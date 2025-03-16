Виставив на продаж після втечі з України: як виглядає особняк у Києві, де жив експрем’єр Азаров

Елітний будинок за мільйони доларів зраднику подарували міські депутати

Колишній прем’єр-міністр Микола Азаров після повалення режиму Януковича так само швидко залишив Україну і зараз живе в країні-агресорці Росії. Виявляється, в Україні залишилася нерухомість зрадника. Наприклад, у центрі Києва стоїть розкішний особняк, який подарували політику міські депутати.

Елітний дім, який Азаров вказував у декларації про доходи 2013 року, знаходиться у Печерському районі столиці. Він розташований навпроти Ботанічного саду ім. Гришка по вулиці Звіринецькій. Це триповерховий особняк, оточений високим парканом.

У дворі є альтанка для чаювання, а у підвалі обладнаний підземний паркінг, розрахований на три машини. Зовні будинок нічим не виділяється серед будівель на цій вулиці: без химерних елементів на кшталт позолочених рам на вікнах чи античних скульптур.

Фото 2014 року, kp.ua

Площа ділянки складає 0,1 га, самого будинку – 594 кв. метри. Саме Київрада передала цей будинок із землею Азарову наприкінці листопада 2003 року "для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд". Тоді він був першим віцепрем’єр-міністром України та водночас міністром фінансів у першому уряді Януковича.

Вид особняка ззаду

Продаж будинку після втечі Азарова

Експрем’єр-міністр втік з України наприкінці січня 2014 року. Вже влітку Азаров підписав у Москві доручення на продаж будинку. Копія документа потрапила до рук журналістам "Наші гроші" у грудні. Стало відомо, що втікач доручив продаж нерухомості площею майже 600 квадратних метрів, а також землі за тією ж адресою, киянину Глібу Лєшкову.

"Він (Лєшков — ред.) очолював компанію, яка займалася будівництвом у сфері енергомереж. Вона якраз за часів уряду Азарова отримувала сотні мільйонів гривень саме з держбюджету на ось це підключення електростанцій. Він — один з топменеджерів компанії "Розвитку" Олексія Азарова. Сина колишнього прем’єр-міністра", — пояснив редактор проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов.

Скріншот із Google Maps

У довіреності було вказано кадастровий номер ділянки Азарова 8000000000:82:142:0048, на якому і розташований двоповерховий будинок. У 2014 році на сайтах нерухомості була представлена інформація про трохи більш просторий будинок у цьому ж районі вартістю $3,50 млн. Зараз вартість особняка може бути більшою за цю цифру.

Скріншот із Google Maps

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