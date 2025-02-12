Належав до "сімʼї Януковича": що відомо про завгоспа-втікача Кравця і як він виглядає

За час своєї діяльності політик звів розкішний особняк

Президентство Віктора Януковича запам'яталось високим рівнем корупції, порушенням прав людини, а також кумівством у вищих ешелонах влади. Зокрема, до "сім'ї Януковича" належав його головний завгосп Андрій Кравець, який займався напівлегальними об’єктами родини політика зокрема. Його ж називають кінцевим бенефіціаром реконструкції "Гостинного двору" у Києві.

Андрій Кравець був впливовою фігурою за часів Януковича. Що про нього відомо, і де він зараз — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Андрія Кравця

Андрій Кравець народився у 1973 році у Комсомольську, що на Полтавщині. Зараз містечко має назву Горішні Плавні. Він навчався в Українському морському технічному університеті на інженера.

Кравець був електрослюсарем з ремонту гірського обладнання у Полтаві протягом 3 років. А згодом влаштувався інженером з постачання у кооператив "Надійний". У 1995 році чоловік став комерційним директором на підприємстві "Фірма Ната". Протягом 5 років працював директором ТОВ "Юна".

Андрій Кравець, фото з мережі

У 2003 році Кравець став заступником генерального директора домобудівного комбінату "Меркурій" у Броварах. Згодом його обрали генеральним директором у будівельну компанію "Укрбудінвест". Паралельно він керував кіноцентром "Зоряний".

Кравець керував кіноцентром "Зоряний", фото з мережі

У 2006 році Кравець працював заступником Міністра Кабінету Міністрів України. А через потрапив до парламенту від Партії регіонів. Входив до Комітету з питань Регламенту ВРУ. У цей час політик зблизився з Віктором Януковичем і у 2007 році став заступником голови Партії регіонів.

У 2010 році Кравець пішов з парламету й почав керувати Державним управлінням справами. Ця організація таємно облаштовувала побут чиновників з вищих ешелонів влади. Також чоловік опікувався підприємствами родини Януковича, за що його назвали його завгоспом. Зокрема, й державними дачами в "Конча-Заспі" та "Пуща-Водиці".

Кравець був завгоспом Януковича, фото "Української правди"

На цій посаді чоловік запам'ятався великими держзакупівлями для Януковича. Зокрема, орендував йому літаки та гвинтокрил. А в офісі Кравця у Броварах була розташована компанія "Дом Лесника", яка контролювала господарство Януковича в Сухолуччі. Також там реєстрували фірми, пов'язані з "Межигір'ям".

За час своєї діяльності Кравець теж облаштував собі маєток на території "Пуща-Водиці", хоча йому там мало належати лише 2 кімнати. Відповідно до українського законодавства, політик не мав права руйнувати приміщення, яке там було і зводити щось нове. Також його офіційний дохід був у рази менший, ніж той, якого вистачило на будівництво особняка.

Місце, де збудував маєток Кравець, фото "Української правди"

Розкішний особняк Кравця, фото "Української правди"

Особняк Кравця, фото "Української правди"

Кравець був і завгоспом кіноцентру "Зоряний", який вважався штаб-квартирою Партії регіонів. Там ділили сфери впливу, обговорювали законопроєкти, влаштовували підозрілі тендери. Після того, як політик втік з дружиною з країни, туди потрапили активісти. Вони побачили, що по документах Кравець займався як господарськими питаннями, так і відчудженням державних резиденцій.

Де зараз Андрій Кравець

У 2014 році Кравець повернувся до України. До 2016 року він зберігав контроль над "Зоряним", нерухомість не передали у власність держави. Також Кравець має дотичність до готелю отелю "Лофт" у Києві.

Готель "Лофт", фото з мережі

З'ясувалось, що Кравцю належала й будівельна фірма "Україна-Реставрація", яка виграла конкурс на будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні.

У 2022 році Кравця бачили в Україні. Він був на зустрічі з депутатом Київради Суто Мамояном. Чоловік загинув у 2024 році унаслідок ДТП.

Кравця бачили в Україні у 2022 році, скриншот "Української правди"

До того ж стало відомо, що син Кравця — Володимир — працює у земельній комісії Київради.

Володимир Кравець, скриншот "Антикору"

У 2024 році Латвія скасувала Кравцю посвідку на проживання. Виявилось, що він жив у цій країні з 2014 року і вже облаштував бізнес. Правоохоронці писали, що політик становить загрозу для Литви через близькість до Януковича, а відповідно — лояльність до Росії. Йшлося й про те, що Кравець присвоїв разом з дружиною щонайменше 35 мільярдів євро з державного бюджету України.

"Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 мільярдів євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка", – писала литовська спецслужба.

Куди переїхав Кравець з Литви, невідомо. Він не веде соціальні мережі та не дає інтерв'ю. Тому його життя залишається непублічним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина колишнього Генерального прокурора України Віктора Пшонки. Раніше проти нього запровадили санкції в Європі.