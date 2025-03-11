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Янукович подарував йому величезний букет: як виглядав Азаров 15 років тому, коли його вперше призначили прем’єр-міністром

Автор
Галина Струс
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Микола Азаров двічі ставав головою уряду України
Микола Азаров двічі ставав головою уряду України. Фото Getty Images

Цього дня 15 років тому Миколу Азарова призначили главою уряду

Микола Азаров — одіозний український політик, колишній прем’єр-міністр України, який після Революції Гідності втік до Росії, а зараз уже зовсім дідусь. Цього дня 15 років тому, 11 березня 2010 року, Азарова вперше обрали главою уряду. А вітав його особисто Віктор Янукович — із величезним букетом троянд.

Телеграф вирішив згадати, як виглядав Микола Азаров 15 років тому, коли вперше став прем’єр-міністром України.

Азаров став прем’єром — як це було

Український політик з російським корінням Микола Азаров свого часу був членом фракції Партії регіонів. А після обрання Віктора Януковича президентом України у 2010 році він деякий час виконував обов’язки голови Партії регіонів. У березні 2010 року регіонали висунули Азарова кандидатом на пост прем’єр-міністра України та вже 11 березня за його кандидатуру проголосувала Верховна Рада.

Микола Азаров та Віктор Янукович
Микола Азаров та Віктор Янукович. Фото: Getty Images

У той день Микола Янович, виступаючи з трибуни парламенту, заявив, що "приймає країну у вкрай тяжкому становищі". А після призначення прем’єром він також заявив, що почувається "першим міністром у Кабміні Віктора Януковича".

Микола Азаров фото
Микола Азаров. Фото: Getty Images

До речі, про Януковича. Саме він одним із перших привітав Азарова із призначенням на цю високу державну посаду. Тодішній президент і соратник нового прем’єра презентував йому величезний букет червоних троянд прямо в Раді. Сам Азаров у момент дарування квітів виглядав трохи розгубленим, але задоволеним.

Зазначимо, що Микола Азаров двічі ставав головою уряду України. Вперше його призначили 11 березня 2010 року. Потім 3 грудня 2012 року він подав у відставку, а вже 9 грудня 2012 року президент Віктор Янукович вніс до нової Верховної Ради направлення щодо призначення Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра України. Після цього 13 грудня парламент розглянув і підтримав кандидатуру Азарова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина екс-прем’єра Миколи Азарова. Вона любила химерні капелюшки та рідко з’являлася на публіці.

Теги:
#Віктор Янукович #Микола Азаров #Прем'єр-міністр України