Выставил на продажу после побега из Украины: как выглядит особняк в Киеве, где жил экс-премьер Азаров

Элитный дом за миллионы долларов предателю подарили городские депутаты

Бывший премьер-министр Николай Азаров после свержения режима Януковича так же быстро покинул Украину и сейчас он живет в стране-агрессорше России. Оказывается, в Украине осталась недвижимость предателя. К примеру, в центре Киева стоит роскошный особняк, который подарили политику городские депутаты.

Элитный дом, который Азаров указывал в декларации о доходах 2013 года, находится в Печерском районе столицы. Он расположен прямо напротив Ботанического сада им. Гришко по улице Зверинецкой. Это трехэтажный особняк, окруженный высоким забором.

Во дворе есть беседка для чаепития, а в подвале оборудован подземный паркинг, рассчитанный на три машины. Внешне дом ничем не выделяется среди построек на этой улице: без вычурных элементов вроде позолоченных рам на окнах или античных скульптур.

Фото 2014 года, kp.ua

Площадь участка составляет 0,1 га, самого дома — 594 кв. метра. Именно Киевсовет передал этот дом с землей Азарову в конце ноября 2003 года "для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений". Тогда он был первым вице-премьер-министром Украины и одновременно министром финансов в первом правительстве Януковича.

Вид особняка сзади

Продажа дома после побега Азарова

Экс-премьер-министр сбежал из Украины в конце января 2014 года. Уже летом Азаров подписал в Москве доверенность на продажу дома. Копия документа попала в руки журналистам "Наші гроші" в декабре. Стало известно, что беглец поручил продажу недвижимости площадью почти 600 квадратных метров, а также земли по тому же адресу, киевлянину Глебу Лешкову.

"Он (Лешков — ред.) возглавлял компанию, которая занималась строительством в сфере энергосетей. Она как раз во времена правительства Азарова получала сотни миллионов гривен как раз с госбюджета на вот это подключений электростанций. Он — один из топ-менеджеров компании "Развития" Алексея Азарова. Сына бывшего премьер-министра", — объяснил редактор проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.

Скриншот с Google Maps

В доверенности был указан кадастровый номер участка Азарова 8000000000:82:142:0048, на котором и расположен двухэтажный дом. В 2014 году на сайтах недвижимости была представлена информация о немного более просторном доме в этом же районе стоимостью $3,50 млн. Сейчас стоимость особняка может быть больше этой цифры.

Скриншот с Google Maps

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