Будете збирати відрами: найкращі дні для посадки овочів і фруктів у березні

У березні є окремі сприятливі дні для роботи на ділянці

Зазвичай овочі та фрукти заведено саджати навесні. У цей період активно висівають на розсаду помідори, перці, огірки, баклажани, а також садять плодові дерева на ділянці. Перед цим процесом слід дізнатися, які дні є найбільш сприятливими за місячним посівним календарем. Це допоможе отримати хороший урожай.

На Youtube-каналі "Дім і присадибна ділянка" розповіли, що овочі та фрукти, які ростуть над землею, садять і сіють у першій-другій чверті фази Місяця, від Повні до Молодика. Зокрема, з 1 по 13, а також 30 і 31 березня.

Тоді як те, що росте під землею, наприклад, цибулю, картоплю та інші коренеплоди, варто садити у другій-третій чверті фази Місяця, від Повні до Молодика. Такий період триватиме з 15 по 28 березня.

А під час Молодика, який ще називають новим Місяцем, нічого краще не сіяти та не садити. Тому що тоді насіння буде довго проростати, або взагалі не зробить цього. У березні Молодик припаде на 29 число, проте напередодні і після нового Місяця також не радять працювати на землі. Відповідно, 28 і 30 березня також не варто садити щось. Окрім цього, не рекомендується сіяти та садити у Повню, тобто, 14 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити землю у березні, аби вона стала родючішою. Знайшли для вас безкоштовний засіб.