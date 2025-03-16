Будете собирать ведрами: лучшие дни для посадки овощей и фруктов в марте

В марте есть отдельные благоприятные дни для работы на участке

Обычно овощи и фрукты принято сажать весной. В этот период активно высевают на рассаду помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, а также сажают плодовые деревья на участке. Перед этим процессом следует узнать, какие дни наиболее благоприятные по лунному посевному календарю. Это поможет получить хороший урожай.

На Youtube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказали, что овощи и фрукты, растущие над землей, сажают и сеют в первой-второй четверти фазы Луны, от Полнолуния до Молодого месяца. В частности, с 1 по 13, а также 30 и 31 марта.

В то время как то, что растет под землей, например, лук, картофель и другие корнеплоды, следует сажать во второй-третьей четверти фазы Луны, от Полнолуния до Молодого месяца. Такой период продлится с 15 по 28 марта.

А во время Молодого месяца, который еще называют новой Луной, ничего лучше не сеять и не сажать. Потому что тогда семена будут долго прорастать, или вообще не сделают этого. В марте Молодой месяц придется на 29 число, однако накануне и после новой Луны также не советуют работать на земле. Соответственно, 28 и 30 марта также не стоит сажать что-либо. Кроме этого, не рекомендуется сеять и сажать в Полнолуние, то есть 14 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрить землю в марте, чтобы она стала плодороднее. Нашли для вас бесплатное средство.