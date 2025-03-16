Безкоштовний засіб для родючості ґрунту знайдено: чим удобрити землю у березні

Простий безкоштовний засіб покращить стан землі на вашій ділянці

Весна — це важлива пора у садівництві та городництві, адже від дій цього сезону залежить, яким буде урожай. Тому важливо захистити ґрунт від хвороб і шкідників, а також подбати про його якість.

Щоб земля стала родючішою, необов'язково купувати дорогі добрива. Можна спробувати підживити її засобом, який є вдома практично у кожного. Після пиття кави ми викидаємо гущу у смітник. Однак це те, що допоможе вам покращити якість ґрунту, пише Actualno.com.

Гуща містить багато корисних речовин і вітамінів, які підживлюють землю. Йдеться про азот, калій та фосфор: азот покращує розвиток зелені, калій робить рослини опірними до хвороб, а фосфор зміцнює кореневу систему. Це натуральний засіб, за який не потрібно платити. Гущу треба висипати в саду чи на городі, однак нещільним шаром, аби туди надходило повітря та волога.

Кавова гуща допомагає швидше проростати насінню. Також можна розбавити її водою і поливати на ділянках. Гуща розкладається поступово, чим забезпечує землю поживними речовинами на тривалий час. Також гуща відлякує таких шкідників, як мурах, равликів і слимаків. Тож не потрібно буде вносити хімічні засоби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як налякати шкідників на ділянці всього за 10 гривень. Це дешевий засіб, який захистить ваш сад від "небажаних гостей".