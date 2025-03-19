У теплій чи холодній воді? Як правильно замочувати насіння перед посадкою і коли точно не варто цього робити

Поради городникам та садівникам

Весна — час нового посівного сезону, до якого багато городників починають готуватися вже у березні. Ми вже розповідали, як відходи з кухні перетворити на добриво для томатів, а сьогодні ділимося, чи потрібно замочувати насіння перед посадкою і коли цього точно робити не варто.

Як виявилося, замочувати насіння потрібно далеко не у всіх випадках, пише видання The Spruce, цитуючи слова Ребекки Сайдман, яка є професором у Коледжі природничих наук та сільського господарства Університету Нью-Гемпшира. А якщо вже й замочувати, краще дізнатися, як це робити правильно і без шкоди для рослин.

Чи потрібно замочувати насіння перед посадкою?

Деякі типи рослин точно виграють від замочування їх насіння перед посадкою. Однак така обробка потрібна далеко не з усіма рослинами, каже експертка. У першу чергу замочування вимагає насіння культур, які мають тверду і щільну оболонку. А ось дрібні зернятка краще не обробляти водою, тому що вони просто злипнуться і навряд чи будуть придатні до посадки в ґрунт.

"Розм’якшення зовнішньої оболонки шляхом замочування насіння у воді полегшує сплячому зародку прориватися назовні і пускати коріння і листя. Волога і тепло є двома найважливішими елементами для проростання до тих пір, поки у сіянця не з’явиться листя, через яке він зможе поглинати енергію", — говорить професорка.

Коли замочувати насіння?

Якщо у вас є насіння культур, які вимагають замочування, то найкраще зробити це приблизно за день до висадки чи навіть менше. У середньому насіння не повинно залишатися у воді понад 8-12 годин. Відмінним варіантом стане замочити насіння з вечора, щоб уранці висадити в ґрунт.

"Перш ніж замочити все насіння, огляньте його і прочитайте інструкцію з посадки на упаковці. Замочувати слід тільки велике насіння з міцною зовнішньою оболонкою. Замочування дрібного насіння може призвести до його злипання, що зробить посів практично неможливим", — нагадує Ребекка Сайдман.

Поради щодо замочування насіння

Тепла вода краще підійде для замочування насіння, ніж холодна. Насипте насіння в неглибоку миску, залийте теплою водою так, щоб сантиметр рідини був над зернятками.

Поставте миску в темне місце кімнатної температури і стежте, щоб на замочене насіння не потрапляло пряме сонячне проміння.

Ніколи не замочуйте насіння більш ніж на добу, інакше воно просто почне гнити і псуватися.

Викиньте все нежиттєздатне насіння, яке спливло на поверхню води, коли ви замочили його.

Після замочування на потрібний час, відразу посадіть насіння в ґрунт — на вулиці або в приміщенні. Справа в тому, що процес проростання вже почався, тому насіння потрібно відразу ж помістити в теплий вологий ґрунт. Не допускайте, щоб воно знову висохло.

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