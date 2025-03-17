Замість смітника — на город: як відходи з кухні перетворити на добриво для томатів

Просте домашнє добриво для розсади томатів

У березні багато господинь починають готуватися до висадки та догляду за розсадою. Дуже важливо вчасно посадити насіння та правильно доглядати за ним, щоб у новому посівному сезоні отримати гарний урожай домашніх овочів. Ми вже розповідали, як врятувати розсаду помідорів від хвороб, а сьогодні ділимося, як приготувати добриво для рослин із кухонних відходів.

Як виявилося, є простий засіб, який допоможе зміцнити розсаду томатів і зробити її сильнішою після висадки в ґрунт, пише przyslijprzepis.pl. І цей засіб — лушпиння від цибулі, яке ми зазвичай викидаємо у смітник.

Як зробити добриво для розсади з лушпиння цибулі

Простий відвар з лушпиння цибулі стане чудовим підживленням для домашньої розсади томатів. Також його можна використовувати для розсади інших культур і навіть поливу кімнатних рослин. Відвар з лушпиння цибулі зміцнює стебла розсади, прискорює її ріст і допомагає захищати від комах-шкідників.

А приготувати його дуже просто — вам знадобиться три склянки лушпиння і півтора літри води. Залийте відходи водою і закип’ятіть у каструлі. Коли відвар закипить, зніміть його з вогню і залиште заварюватися і остигати 48 годин. Після цього процідіть відвар і розведіть в 2,5 літрах води.

Поливати розсаду таким добривом потрібно не частіше ніж раз на тиждень, найкраще робити це вранці. Таке підживлення зробить вашу розсаду міцнішою, а також позбавить її від попелиці та інших шкідників.

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