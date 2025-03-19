В теплой или холодной воде? Как правильно замачивать семена перед посадкой и когда точно не стоит этого делать

Советы огородникам и садоводам

Весна — время нового посевного сезона, к которому многие огородники начинают готовится уже в марте. Мы уже рассказывали, как отходы с кухни превратить в удобрение для томатов, а сегодня делимся, нужно ли замачивать семена перед посадкой и когда этого точно делать не стоит.

Как оказалось, замачивать семена нужно далеко не во всех случаях, пишет издание The Spruce, цитируя слова Ребекки Сайдман, которая является профессором в Колледже естественных наук и сельского хозяйства Университета Нью-Гемпшира. А если уже и замачивать, то лучше узнать, как это делать правильно и без вреда для растений.

Нужно ли замачивать семена перед посадкой?

Некоторые типы растений точно выиграют от замачивания их семян перед посадкой. Однако такая обработка нужна далеко не со всеми растениям, говорит эксперт. В первую очередь замачивания требуют семена культур, которые имеют твердую и плотную оболочку. А вот мелкие зернышки лучше не обрабатывать водой, так как они просто слипнутся и вряд ли будут пригодны к посадке в грунт.

"Размягчение внешней оболочки путем замачивания семян в воде облегчает спящему зародышу прорываться наружу и пускать корни и листья. Влага и тепло являются двумя важнейшими элементами для прорастания до тех пор, пока у сеянца не появятся листья, через которые он сможет поглощать энергию", — говорит Ребекка Сайдман.

Когда замачивать семена?

Если у вас есть семена культур, которые требуют замачивания, то лучше всего сделать это примерно за день до высадки или даже меньше. В среднем семена не должны оставаться в воде более 8-12 часов. Отличным вариантом станет замочить семена с вечера, чтобы утром высадить в грунт.

"Прежде чем замочить все семена, осмотрите их и прочтите инструкцию по посадке на упаковке. Замачивать следует только крупные семена с прочной внешней оболочкой. Замачивание мелких семян может привести к их слипанию, что сделает их посев практически невозможным", — напоминает эксперт.

Советы по замачиванию семян

Теплая вода лучше подойдет для замачивания семян, чем холодная. Насыпьте семена в неглубокую миску, залейте теплой водой так, чтобы сантиметр жидкости был над зернышками.

Поставьте миску в место комнатной температуры и следите, чтобы на замоченные семена не попадали прямые солнечные лучи.

Никогда не замачивайте семена более чем на сутки, иначе они просто начнут гнить и портиться.

Выбросьте все нежизнеспособные семена, которые всплыли на поверхность воды, когда вы замочили их.

После замачивания на нужное время, тут же посадите семена в грунт — на улице или в помещении. Дело в том, что процесс прорастания уже начался, поэтому семена нужно сразу же поместить в теплую влажную почву. Не допускайте, чтобы они снова высохли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти рассаду помидоров от болезней. Поможет простое средство, которое точно есть на кухне.