Ці два засоби є у вас на кухні: чим до блиску помити вікна у березні

Прості домашні засоби допоможуть вимити вікна навесні

Навесні багато господинь починають прибирати житло після зими, особливо зосереджуючись на вікнах. Адже після зимової погоди, перепадів температур та опадів скло могло сильно забруднитися і втратити блиск. У цьому вам допоможуть два простих інгредієнти, які є на вашій кухні.

Відбитки пальців, розводи, сліди від лапок тварин чи комах або просто бруд можуть легко з’явитися на вікнах, пише Express. І просто помити їх водою може не завжди спрацювати. Але ж так хочеться, щоб вікна блищали і пропускали сонячне світло в дім по-максимуму.

Як виявилося, є два простих домашніх засоби, які стануть ефективним очисником для вікон. Йдеться про білий оцет і засіб для миття посуду. Погодьтеся, ці засоби точно є у вас на кухні, і коштують не дуже дорого.

Все, що вам потрібно — налийте в ємність чотири чашки теплої води, додайте дві чашки білого оцту і чверть склянки засобу для миття посуду. Ретельно розмішайте розчин, змочіть у ньому чисту ганчірку та помийте вікна. Особливу увагу приділяйте ділянкам із сильним забрудненням. Після цього швидко протріть скло сухими паперовими рушниками та насолоджуйтесь їх чистотою.

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