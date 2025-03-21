Багато хто й не здогадується, що це не звичайний кар'єр: який вигляд має стародавній палеовулкан неподалік Дніпра

Аполлонівському палеовулкану понад 3 мільярди років

На території України розташовано кілька згаслих вулканів, більшість із яких знаходиться на заході країни. Однак один із них розташований зовсім неподалік Дніпра – це Аполлонівський неовулкан, унікальна геологічна пам’ятка, вік якої перевищує 3 мільярди років.

Аполлонівський вулкан розташований за 30 кілометрів від Дніпра, неподалік села Аполлонівка Солонянського району. На перший погляд, він виглядає як звичайний занедбаний кар’єр, але насправді це кратер древнього вулкана, що зберігся з архейського періоду. Тоді, понад 3,2 мільярда років тому, наша планета була зовсім іншою – ще не існувало ані материків, ані рослинного світу, а поверхню вкривали потоки розпеченої магми. Саме в цей період і утворився Аполлонівський палеовулкан.

Вулкан має діаметр близько трьох кілометрів, проте більша його частина прихована під землею. Найціннішою частиною вулкана є його жерло – вершина каналу, через який мільярди років тому вивергалася розпечена лава. Геологи, зокрема професор Дніпровської політехніки Юрій Хоменко, досліджували цей об’єкт і виявили у його породах зеленокам’яні структури, які можуть містити корисні копалини. Проте головна цінність вулкана – це його історія та значення для науки. Його ще в XIX столітті вперше описав гірничий інженер Валеріан Домгер, відомий першовідкривач Нікопольського марганцевого басейну.

Застиглий лавовий потік. Фото: Сергій Половко/Wikipedia

У минулому на території вулкана працювали геологи, шукаючи корисні копалини, а згодом тут відкрили кам’яний кар’єр. Проте з часом його занедбали, і тепер він частково заріс чагарником. З висоти кратер нагадує метеоритний кратер, а його кам’янисті стіни мають світло-коричневі та жовтуваті відтінки, місцями вкриті плямами іржі – слідами окислення порід.

Аполлонівський палеовулкан з висоти

Попри значний науковий інтерес до Аполлонівського вулкана, він досі не має офіційного статусу природної пам’ятки. Проте місцева влада розглядає можливість включення його до переліку туристичних об’єктів Дніпропетровської області.

Щодо можливості нового виверження вулкана – такої загрози немає. Усі його магматичні канали давно скам’яніли, і Аполлонівський вулкан залишиться лише безмовним свідком минулих геологічних епох.