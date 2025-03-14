Деякі вулиці насилу можна впізнати: який вигляд мав Харків 95 років тому

Дивлячись на ці архівні знімки, важко не помітити, наскільки змінилося місто

З часом все змінюється: будинки, вулиці, атмосфера міста. Деякі архітектурні об’єкти й досі стоять на своїх місцях, зберігаючи історію та нагадуючи минуле. Однак багато інших зникли, поступившись місцем новим спорудам або змінившись до невпізнання. Розглядаючи світлини, яким майже сто років, можна простежити, наскільки сильно змінився Харків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали деякі вулиці міста 100 років тому. Тепер пропонуємо вам поглянути на Харків очима німецького студента, який фотографував місто в 1930-х роках. Ці знімки дозволяють зазирнути в минуле та порівняти його з сьогоденням.

Один із найвідоміших символів Харкова — величний Держпром, збудований у стилі конструктивізму. Це перша в СРСР будівля, зведена із застосуванням монолітного залізобетону. У 1930-ті роки він був новаторським і навіть футуристичним, символізуючи індустріальний розвиток Радянського Союзу. Сьогодні Держпром залишається однією з головних пам’яток міста.

Будівля Держпрому та початок будівництва Площі Свободи

Ще одна знакова архітектурна пам’ятка — Палац праці. Він був і залишається центром суспільного та ділового життя Харкова. На старих фотографіях видно його в оточенні тодішньої забудови та перехожих, що поспішають у справах. На жаль, внаслідок обстрілу Харкова 2 березня 2022 року цей будинок серйозно постраждав.

Палац праці

На знімках 1930-х можна помітити, наскільки інакший вигляд мав Соборний узвіз. Вузькі бруковані дороги створюють атмосферу старого Харкова. Сьогодні цей район виглядає зовсім інакше. Будівлі, зафіксовані на фото, були знищені під час Другої світової війни.

Колишній узвіз Халтуріна, зараз Соборний узвіз

Суздальські ряди в 1930-х роках були жвавим торговим місцем. На фотографіях помітні люди, що поспішають за покупками, а також вивіски магазинів, що пропонують різні товари.

Суздальські ряди, біля Благбазу

На фотографіях узвіз до Благовіщенського собору схожий на кадри зі старих фільмів. Бруківка, пішоходи та кінські упряжки створюють відчуття життя минулої доби.