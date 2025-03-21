Многие и не догадываются, что это не обычный карьер: как выглядит древний палеовулкан недалеко от Днепра

Аполлоновскому палеовулкану более 3 миллиардов лет

На территории Украины расположено несколько потухших вулканов, большинство из которых находятся на западе страны. Однако один из них расположен неподалеку от Днепра – это Аполлоновский неовулкан, уникальный геологический памятник, возраст которого превышает 3 миллиарда лет.

Этот вулкан расположен в 30 километрах от Днепра, недалеко от села Аполлоновка Солонянского района. На первый взгляд он выглядит как обычный заброшенный карьер, но на самом деле это кратер древнего вулкана, сохранившийся с архейского периода. Более 3,2 миллиарда лет назад наша планета была совсем другой – еще не существовало ни материков, ни растительного мира, а поверхность покрывали потоки раскаленной магмы. Именно в этот период и образовался Аполлоновский палеовулкан.

Диаметр вулкана — около трех километров, однако большая часть его скрыта под землей. Самой ценной частью вулкана является его жерло – вершина канала, через который миллиарды лет назад извергалась раскаленная лава. Геологи, в частности профессор Днепровской политехники Юрий Хоменко, исследовали этот объект и обнаружили в его породах зеленокаменные структуры, которые могут содержать полезные ископаемые. Однако главная ценность вулкана – его история и значение для науки. Его еще в XIX веке в первый раз описал горный инженер Валериан Домгер, известный первооткрыватель Никопольского марганцевого бассейна.

Застывший лавовый поток. Фото: Сергей Половко/Wikipedia

В прошлом на территории вулкана работали геологи, ища полезные ископаемые, а впоследствии здесь открыли каменный карьер. Однако со временем его забросили, и теперь он частично зарос кустарником. С высоты кратер напоминает метеоритный кратер, его каменистые стены имеют светло-коричневые и желтоватые оттенки, местами покрытые пятнами ржавчины – следами окисления пород.

Аполлоновский палеовулкан с высоты

Несмотря на значительный научный интерес к Аполлоновскому вулкану, он до сих пор не имеет официального статуса природного памятника. Однако местные власти рассматривают возможность включения его в перечень туристических объектов Днепропетровской области.

Возможность нового извержения вулкана не грозит. Все его магматические каналы давно окаменели, и Аполлоновский вулкан останется лишь безответным свидетелем прошлых геологических эпох.