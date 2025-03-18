Провал на Печерську відкрив таємничі підземелля майстерні відомого київського золотаря
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Припарковані автомобілі провалилися під землю, відкривши доступ до унікальних історичних підземель кінця XIX — початку XX століття
У Києві, в одному з житлових дворів на Печерську, відкрили унікальну історичну знахідку. У проваллі, що утворився внаслідок провалювання трьох припаркованих автомобілів, виявилися підземні мурування кінця ХІХ — початку ХХ століття.
Ця знахідка може бути пов'язана з підвалами садиби-майстерні Самсона Стрельбицького, збудованої у 1820-1830 роках. Про це розповів столичний активіст Дмитро Перов.
Історія садиби
Самсон Стрельбицький був відомим українським золотарем кінця XVIII — початку XIX століття, який працював у Києві. Його садиба-майстерня розташовувалася в Музейному провулку, неподалік від Національного художнього музею України. Головний будинок садиби був двоповерховим з підвалами, цегляним, у плані П-подібним, з центральним проїздом на подвір'я.
Опис знахідки
"Після того, як автівки прибрали, а завал трохи розчистили — зʼявилась можливість його оглянути краще. Під шаром землі в 50-60 см виявилися зводи перекриття, мурована стіна виконана з київської жовтої цегли та ніша, що завершується лучкованою перемичкою", — пише Перов.
Спрямованість основного ходу свідчить про можливу належність до садиби-майстерні Самсона Стрельбицького. Муровані підземелля можуть бути поєднані з житловим флігелем, збудованим у 1911 році та внесеним до реєстру пам'яток архітектури та містобудування України.
Цікаві Факти
- Самсон Стрельбицький був не тільки золотарем, але й займав важливі громадські посади: він був старостою Покровської церкви та суддею совісного суду.
- Київська жовта цегла, використана в муруванні, була традиційним будівельним матеріалом у Києві протягом століть і використовувалася для багатьох історичних будівель.
- Музейний провулок, де відбулося відкриття, розташований в одному з найстаріших районів Києва, що робить цю знахідку ще більш значущою для історії міста.
Сучасний стан
Провалля з історичним підвалом знаходиться всього у двох хвилинах пішки від Національного художнього музею України. Будівля, де раніше розташовувалася штаб-квартира Українського РУХу, зараз належить ТОВ "Київторгремпроект", яке проводить інженерні дослідження для можливої реконструкції садиби-майстерні в багатофункціональний офісний центр.
Відкриття цієї історичної знахідки не тільки розкриває нові сторінки історії Києва, але й актуалізує питання щодо збереження та використання культурної спадщини міста.
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