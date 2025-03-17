Кияни захищають унікальний ринок-"шайбу" від знесення: чому ця споруда особлива

Архітектурний шедевр 1973 року може зникнути попри активні протести киян

Критий ринок-"шайба" на вулиці Мокрій 1 (колишня Кудряшова) у Києві, який став символом модерністської архітектури міста, опинився під загрозою знесення. Будівля, зведена у 1973 році за проєктом Алли Аніщенко, є одним із небагатьох прикладів використання вантових конструкцій у торгових спорудах.

Кияни активно виступають на захист цього унікального об'єкта. До Департаменту охорони культурної спадщини КМДА навіть подали документи з метою надання йому статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини.

Чотири роки тому Київрада вже розглядала питання про забудову території ринку, але тоді громадськість змогла зупинити ці плани. Тепер ситуація повторюється.

Унікальна архітектура

Ринок-"шайба" є рідкісним прикладом застосування вантової конструктивної схеми даху. Відсутність вертикальних жорстких елементів дозволила спланувати гнучкий простір і видимість "летючої геометричної форми". Завдяки цьому архітекторка Алла Аніщенко добилася рівномірного доступу денного світла до внутрішніх частин приміщення.

"Шайба" має діаметр 52,4 метра і складається з трьох рівнів: цокольного, першого поверху та балкону. Така конструкція дозволяє економно використовувати міську територію та забезпечує більшу кубатуру для кожного торгового місця. Будівля спочатку була розрахована на 140 торгових місць, що робило її одним із найбільших критих ринків того часу.

Історія та значення

Ринок "Залізничний" протягом своєї історії змінював призначення кілька разів. Спочатку він був продовольчим ринком, потім став магазином "Океан", згодом — Київською універсальною біржею, а з початку 2000-х років — супермаркетом "Велика Кишеня". Попри зміни призначення, споруда залишилася одним із найвизначніших прикладів модерністської архітектури Києва.

Захист від знесення

Ще один аспект – ринок-"шайба" розташований під горою, яка може почати зсуватися в разі його знесення та нового будівництва на її місці. Попри ці аргументи за збереження території, Київрада раніше вже передавала ділянку під забудову.

Активісти та громадськість не хочуть втрачати цю унікальну будівлю. Подання документів до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА є першим кроком у боротьбі за збереження "Шайби". Надання статусу пам'ятки архітектури забезпечило б захист від знесення та дозволило б зберегти будівлю для майбутніх поколінь.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Житній ринок може стати місцем для нової забудови. Київрада планує продати і цю будівлю.