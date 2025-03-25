Вітаємо з Днем СБУ! Щирі побажання у професійне свято
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Привітайте працівників СБУ з професійним святом
Щороку 25 березня відзначають День Служби безпеки України, основним завданням якої є захист національної безпеки держави. У цей день заведено вітати працівників СБУ за їхню складну роботу — боротьбу із зовнішніми загрозами, яка є особливо важливою у наш час.
З початком повномасштабної війни Росії проти України діяльність СБУ набула нового значення. Адже працівники цього державного органу попереджують теракти, ліквідовують диверсійно-розвідувальні групи, знаходять зрадників, боряться з сепаратизмом і виконують небезпечні завдання у гарячих точках.
З нагоди свята "Телеграф" підготував щирі привітання для працівників СБУ, щоб висловити вдячність за їхню роботу. Надсилайте фахівцям текстові привітання з важливими побажаннями.
Привітання з Днем СБУ
Шановні ветерани та співробітники СБУ! Ваша робота – це невидимий фронт, де кожен день ви демонструєте відданість своїй справі. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, незламного духу та тепла в родинному колі. Дякуємо за ваш внесок у безпеку України!
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Побажати хочу я
Щастя, миру і добра!
Служба щоб легка була,
Без війни, напруги, зла.
Ми пишаємося вами –
Що й не передать словами!
Дорогі захисники України! Ваша служба – це приклад відваги, розуму та сили. Ви оберігаєте наш спокій, протистоїте ворогам і підтримуєте стабільність у найважчі часи. Нехай ваш шлях буде освітлений гордістю за зроблене, а серце – наповнене вірою у краще майбутнє.
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З Днем Служби Безпеки України! Ваша мужність і професіоналізм – невід’ємна складова національної безпеки. Бажаємо міцного здоров’я, невичерпного ентузіазму та великих досягнень у ваших благородних справах!
Вітаємо зі святом Служби безпеки України! Ваша справа – це важлива ланка в системі національної безпеки та захисту наших громадян. Бажаємо міцного здоров’я, рішучості та перемог у всіх справах на благо нашої рідної держави!
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З Днем СБУ — лови душевні привітання
Бажаємо тобі ми процвітання
Для ворогів ти знайдеш покарання
І хай на Росії почнуться руйнування!
З Днем СБУ! Ви на передовій боротьби за безпеку нашої країни, і ваша робота важлива як ніколи. Бажаємо вам сили та витримки на кожному кроці. Нехай у вашому житті буде більше щасливих моментів, а ваша мужність стане прикладом для молодих поколінь. Ви – справжні герої цієї епохи.
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Вітаємо працівників Служби безпеки України з професійним святом. Міцного вам здоров'я, вдалих операцій, професійного зростання. Нехай і в особистому житті, і на службі чекають тільки перемоги!
З Днем Служби безпеки України! Кожен з вас є частиною великої родини, яка разом стоїть на захисті безпеки України. Ваша професія – це справжнє покликання. Бажаємо вам невичерпної енергії, мудрості у прийнятті рішень і, звісно, мирного неба над головою. Нехай ваша сила і рішучість надихають нас на нові звершення!
Привітання з Днем СБУ шлю тобі! Дякую за твою службу! Нехай поруч будуть надійні побратими та люблячі рідні. Нехай здоров'я завжди буде міцним. А вдома чекає довгоочікуваний спокій і затишок. Слава Україні!
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