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З Днем Служби безпеки України 2025! Патріотичні привітання у листівках та картинках

Автор
Наталія Дума
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Листівки для прривітання з Днем СБУ
Листівки для прривітання з Днем СБУ. Фото "Телеграф"

Кожен із нас — під захистом СБУ

Служба безпеки України — це той невидимий щит, який захищає нас від інформаційних загроз, тероризму тощо. День СБУ — це професійне свят тих, хто щодня веде боротьбу за безпеку країни. Зараз, під час повномасштабної війни, яку веде Росія, цей день набуває ще більшого значення.

Співробітники СБУ постійно працюють в умовах ризику. Так, їхня боротьба залишається в тіні, але є не менш важливою, ніж інших військовослужбовців. Вони виявляють зрадників, борються з корупцією, блокують фінансування окупантів.

Привітати працівників СБУ можна по-різному – словами подяки, щирими побажаннями або ж символічними патріотичними листівками. Для цього "Телеграф" зібрав для вас красиві картинки, щоб ви могли надіслати їх своїм колегам або знайомим співробітникам СБУ.

З Днем Служби безпеки України листівки
З Днем СБУ листівки
Вітання З Днем СБУ 25 березня
З Днем СБУ 2025 картинки
Картинки День СБУ
Листівки День СБУ

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо в березні 2025. Ми підготували для вас календар для зручного користування.

Теги:
#Картинки #Листівки #День СБУ