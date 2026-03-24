Коли Благовіщення у 2026 році і що категорично заборонено робити у це велике свято

Цього дня віруючі дотримуються посту та ходять до храмів

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найзначніших свят церковної традиції. Це торжество належить до двонадесятих, тобто дванадцяти найважливіших подій у житті Церкви, і має фіксовану дату.

Коли відзначається Благовіщення?

У 2026 року православні християни (згідно з новоюліанським календарем) відзначать Благовіщення 25 березня. Цього року свято випадає на середу.

Згідно з писанням, цього дня відбулося оприявлення Архангела Гавриїла Діві Марії. Саме він приніс благу звістку про те, що їй судилося стати матір’ю Спасителя світу – Ісуса Христа.

Варто зазначити, що перші згадки про відзначення свята відносяться ще до ІІІ століття. У давнину свято називали по-різному: Зачаття Христа, Привітання Марії чи Благовіщення про Христа. Головне посилання закладено в його назві — це "блага звістка", що дає надію.

Цього дня віруючі відвідують храми, де відбуваються урочисті літургії. У Богородиці просять миру, здоров’я для близьких та заступництва. Також у свято трохи послаблюється Великий піст — дозволено рибу та олію.

Що не можна робити на Благовіщення?

Не можна займатися важкою фізичною працею та генеральним прибиранням.

Не рекомендується у свято працювати у саду чи на городі.

Заборонено займатися рукоділлям – шити, в’язати, вишивати.

Не можна у святковий день лихословити, сваритися чи проявляти агресію.

Не варто давати гроші у борг, навіть близьким людям.

У цей день не проводять хрестини та вінчання.

