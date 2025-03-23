Пишне цвітіння гарантовано: коли і як обрізати троянди навесні

Для пишного цвітіння троянд потрібен хороший догляд

Навесні заведено не лише садити овочі та фрукти, але й доглядати за квітами, аби вони мали красивий вигляд. Зокрема, обов'язковою процедурою для троянд є обрізка. Від цього залежить, як формуватимуться бутони та цвістимуть кущі.

Оптимально обрізати троянди у березені-квітні, коли набрякли бруньки. Водночас важливо це зробити до того, як вони почали рости. Значною мірою це залежить від погоди навесні, але треба, щоб не було заморозків і холоду, пише Actualno.

Обрізку кущів проводять в сонячний день, коли стабільно тримається температура щонайменше +5. Інструменти для обрізки варто обробити в міцному розчині марганцівки. Спершу треба зробити санітарну обрізку кущів — тобто, позбутися сухих і пошкоджених гілок.

Тоді переходимо до формувальної обрізки. Гілку обтинають під кутом 45 градусів, на 5-7 міліметрів вище рівня нирок. Якщо зріз молочного відтінку — це добре, а от бурі плями свідчать про хворобу рослини. Тоді треба зрізати гілку настільки, аби зріз був світлим. Зазвичай підрізають половину або третину гілки.

Пагони вкорочують на половину або на третину, фото Freepik

Верхня брунька повинна бути спрямована назовні, щоб не росла всередину крони. Натомість зріз має "дивитися" вниз. У результаті обрізки трояндових кущів має залишитися кілька сильних пагонів.

Якщо вкоротити більшість пагонів, то згодом виростуть нові та міцніші, на яких цвістимуть троянди. А от помірна обрізка допоможе сформувати бічні пагони, тому кущі стануть об'ємнішими. Висота дорослого куща після обрізки має бути 20-25 сантиметрів, а молодого — до 15 сантиметрів.

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