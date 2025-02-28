Календар харчування у Великий піст: що не можна їсти у цей період

У Великий піст діють суворі обмеження в їжі

У понеділок, 3 березня, одразу після завершення Масниці починається Великий піст до Воскресіння Господнього. Це найдовший піст у році, який триває 48 днів. У 2025 році він закінчиться 19 квітня.

Великий піст — це період, під час якого віряни очищають тіло й душу до великого свята — Воскресіння Христового. У ці дні діють деякі обмеження: забороняється пліткувати, брехати, чинити зло, думати про погане, кривдити когось, розважатися. Замість цього потрібно багато молитися, каятися у гріхах, ходити до храму.

Календар харчування у Великий піст 2025

Водночас у Великий піст діють суворі обмеження в їжі, щоб оновитися до Великодня:

У перший день посту, який називається Чистим понеділком, і у Велику п’ятницю 18 квітня взагалі не можна їсти. Дозволяється лише пити воду. Це необхідно, щоб проявити свою любов до Бога та духовно очиститися.

Дозволяється лише пити воду. Це необхідно, щоб проявити свою любов до Бога та духовно очиститися. Протягом першого тижня посту, з вівторка по п'ятницю, діє сухоїдіння. Це дні посту, які вважаються найсуворішими. Заборонено їсти приготовану їжу, можна фрукти, овочі, горіхи, насіння, пісний хліб, сухофрукти і компоти без додавання цукру. Олію додавати до їжі не можна.

Субота та неділя є "легшими" днями у плані посту. У ці дні дозволяється вживати страви з олією, а у неділю навіть можна дозволити собі трохи вина.

Протягом наступних тижнів, у понеділок, середу та п'ятницю, знову діє сухоїдіння. Обмежуємось лише фруктами, овочами, горіхами, насінням. Страви готувати не можна.

У вівторок і четвер деякі заборони скасовуються. Можна їсти гарячі страви, але без додавання олії. Це можуть бути різні види круп — гречка, булгур, рис, макарони, овочі, супи та інші пісні страви.

25 березня — у Благовіщення і 13 квітня — у Вербну неділю можна їсти рибу і пити вино.

В останній тиждень посту, з понеділка по суботу, діє повне сухоїдіння. Тобто, у вівторок і четвер також не можна їсти гарячих страв. У Велику п'ятницю забороняється вживати їжу.

Упродовж Великого посту взагалі не можна вживати будь-яке м'ясо, молочні продукти, яйця, міцний алкоголь. Рибу також більшість днів не можна їсти.

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