Календар харчування у Великий піст: що не можна їсти у цей період
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У Великий піст діють суворі обмеження в їжі
У понеділок, 3 березня, одразу після завершення Масниці починається Великий піст до Воскресіння Господнього. Це найдовший піст у році, який триває 48 днів. У 2025 році він закінчиться 19 квітня.
Великий піст — це період, під час якого віряни очищають тіло й душу до великого свята — Воскресіння Христового. У ці дні діють деякі обмеження: забороняється пліткувати, брехати, чинити зло, думати про погане, кривдити когось, розважатися. Замість цього потрібно багато молитися, каятися у гріхах, ходити до храму.
Календар харчування у Великий піст 2025
Водночас у Великий піст діють суворі обмеження в їжі, щоб оновитися до Великодня:
- У перший день посту, який називається Чистим понеділком, і у Велику п’ятницю 18 квітня взагалі не можна їсти. Дозволяється лише пити воду. Це необхідно, щоб проявити свою любов до Бога та духовно очиститися.
- Протягом першого тижня посту, з вівторка по п'ятницю, діє сухоїдіння. Це дні посту, які вважаються найсуворішими. Заборонено їсти приготовану їжу, можна фрукти, овочі, горіхи, насіння, пісний хліб, сухофрукти і компоти без додавання цукру. Олію додавати до їжі не можна.
- Субота та неділя є "легшими" днями у плані посту. У ці дні дозволяється вживати страви з олією, а у неділю навіть можна дозволити собі трохи вина.
- Протягом наступних тижнів, у понеділок, середу та п'ятницю, знову діє сухоїдіння. Обмежуємось лише фруктами, овочами, горіхами, насінням. Страви готувати не можна.
- У вівторок і четвер деякі заборони скасовуються. Можна їсти гарячі страви, але без додавання олії. Це можуть бути різні види круп — гречка, булгур, рис, макарони, овочі, супи та інші пісні страви.
- 25 березня — у Благовіщення і 13 квітня — у Вербну неділю можна їсти рибу і пити вино.
- В останній тиждень посту, з понеділка по суботу, діє повне сухоїдіння. Тобто, у вівторок і четвер також не можна їсти гарячих страв. У Велику п'ятницю забороняється вживати їжу.
- Упродовж Великого посту взагалі не можна вживати будь-яке м'ясо, молочні продукти, яйця, міцний алкоголь. Рибу також більшість днів не можна їсти.
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