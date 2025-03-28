ШІ замість турагента: як спланувати ідеальну подорож на вихідні за 5 хвилин

Смарт-додатки допомагають будувати маршрути, знаходити найкращі локації, економити час і робити поїздку максимально комфортною.

Сучасні подорожі можуть стати зручнішими та захопливішими завдяки сучасним технологіям, зокрема штучному інтелекту. Смарт-додатки допомагають будувати маршрути, знаходити найкращі локації, економити час і робити поїздку максимально комфортною. Штучний інтелект може не лише допомогти підібрати ваш лук, але й знайде, де його "вигуляти", а також зекономить багато вашого часу, узявши на себе рутинні задачі зі складання графіків на день, планування реалістичного бюджету і пошуку нових цікавих місць.

"Телеграф" розповідає, як використати усі можливості штучного інтелекту, якщо ви хочете якісно провести погожі вихідні та не "зламати мізки" через всі нюанси планування поїзди.

Корисні додатки

Почнемо з того, що в мережі є комплексні додатки, які врахують ваш бюджет, час, дати та запропонують куди сходити, де поселитися і як дістатися.

Mindtrip — інструмент для планування мандрівок, де достатньо ввести всі побажання щодо поїздки, і додаток сформує готовий маршрут з інтерактивними картами для зручної навігації.

GuideGeek — це чат-бот, доступний у Facebook, Instagram та WhatsApp. Він гратиме роль особистого гіда і надаватиме поради та маршрути.

Trip Planner AI — ще одна передова платформа планування подорожей на основі штучного інтелекту, яка спрощує й оптимізує процес створення персоналізованих маршрутів. Але платна.

Організовуємо подорож самостійно

Якщо більше залученості в планування мандрівки, то спілкуємося з ШІ самостійно. Для цього можна обрати Gemini від Google, який дружить з Google-мапами та іншими сервісами компанії чи класичний ChatGPT.

Починаємо з вибору місця

Напишіть для ШІ, куди ви хочете відправитися і наскільки часу. До прикладу, на 8 і 9 березня в Україні прогнозують чудову погоду, яка нав’язливо просить вигуляти давно забуті у шафі весняні речі. Чудова нагода змінити горизонт. Але куди ж відправитися?

Перші три варіанти у Gemini — це Чернігів, Переяслав і Біла Церква. Давайте оберемо Чернігів — древнє українське місто.

Бюджет

Далі потрібно визначити бюджет. Можна одразу закласти 5000 грн. ШІ запропонує набір активностей за цю суму і як краще доїхати. Або ж попросити ШІ самостійно запропонувати бюджет. Комфортною сумою Gemini вважає від 5000 до 8000 грн, що включатиме номер в готелі, їжу та екскурсії на будь-який вибір. Ось що він в це включає:

Варіант 1: Бюджетний відпочинок (мінімальні витрати)

Транспорт:

Електрички або маршрутки: 300-400 грн на двох в обидві сторони.

Проживання:

Хостели, гостьові будинки: 800-1200 грн за дві ночі.

Харчування:

Супермаркети, місцеві їдальні, перекуси з собою: 1000-1500 грн.

Розваги:

Прогулянки, відвідування безкоштовних пам'яток: 300-500 грн.

Сувеніри/непередбачені витрати: 300-500 грн.

300-500 грн. Загалом: 2700-4100 грн.

Варіант 2: Комфортний відпочинок (середні витрати)

Транспорт:

Комфортабельні автобуси, поїзди: 500-800 грн на двох в обидві сторони.

Проживання:

Невеликі готелі, апартаменти: 1500-2500 грн за дві ночі.

Харчування:

Кафе, ресторани середнього рівня: 1800-2500 грн.

Розваги:

Музеї, екскурсії: 800-1200 грн.

Сувеніри/непередбачені витрати: 500-1000 грн.

500-1000 грн. Загалом: 5100-8000 грн.

Рекомендації:

Для бюджетного відпочинку 4000-5000 грн на двох буде достатньо.

Якщо ви хочете більше комфорту, варто розраховувати на 6000-8000 грн.

Завжди майте запас готівки на непередбачені витрати.

Також варто враховувати, що ціни можуть змінюватись, тому краще перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

Оскільки краще вирушити вранці, орієнтуємося на відправлення о 7:00–8:00, щоб прибути до Чернігова до 9:30–10:00. Чернігів розташований приблизно за 140 км від Києва, і дорога займе близько 2–2,5 годин залежно від транспорту.

Денна програма: Чернігів пропонує насичену екскурсійну програму з відвідуванням історичних місць та архітектурних пам'яток.

Основні локації: • Дитинець (Вал) — історичний центр міста • Антонієві печери • Чернігівський обласний історичний музей • Парк "Ялівщина" • Катерининська церква

Орієнтовний бюджет:

Транспорт: 360 грн (round trip)

Проживання: 400-500 грн

Харчування: 350-500 грн

Вхідні квитки: 110 грн

Додаткові витрати: 100-200 грн

Загальна вартість: 1320-1570 грн

Транспортні варіанти:

Автобус (рекомендовано)

Час у дорозі: 2-2,5 години

Ціна: 140-180 грн

Відправлення: від метро "Чернігівська"

Власний автомобіль

Відстань: 140 км

Витрати на бензин: ~1200 грн

Переваги: гнучкість маршруту

Ось маршрут з Києва до Чернігова на машині,який склав ШІ Gemini за допомогою Google Maps. Відстань становить 148 км, а час у дорозі — 2 години 8 хвилин.

Маршрут з Києва до Чернігова, складений Gemini

Рекомендовані готелі:

"Україна"

Центр міста

Ціна: 800-1000 грн/ніч

Включено сніданок

"Придеснянський"

Вид на Десну

Ціна: 700-900 грн/ніч

Тихе розташування

Далі ми просимо ШІ скласти нам детальну програму подорожі на день:

Конкретний розклад і маршрут відпочинку в Чернігові

Бюджет: 5000 грн на одну особу (включаючи транспорт, проживання, харчування, вхідні квитки та додаткові витрати).

Транспорт: Автобус із Києва до Чернігова та назад (найзручніший і бюджетний варіант).

Старт: Київ, метро "Чернігівська".

Повернення: Чернігів, автовокзал (вул. Миру, 49).

Розклад дня

07:00 – Відправлення з Києва

Місце: Метро "Чернігівська" (вул. Гетьмана Полуботка, Київ).

Метро "Чернігівська" (вул. Гетьмана Полуботка, Київ). Вирушаємо автобусом до Чернігова. Згідно з інформацією з сайтів, таких як bus.tickets.ua, автобуси від метро "Чернігівська" курсують регулярно. Обираємо рейс о 07:00, щоб прибути до Чернігова до 09:30.

Час у дорозі: 2,5 години.

2,5 години. Вартість: 180 грн (з урахуванням інфляції на 2025 рік, орієнтовна ціна).

180 грн (з урахуванням інфляції на 2025 рік, орієнтовна ціна). Порада: Приїдьте до зупинки за 15 хвилин, щоб зайняти зручне місце. Візьміть із собою воду та легкий перекус.

09:30 – Прибуття до Чернігова

Місце: Автовокзал Чернігова (вул. Миру, 49).

Автовокзал Чернігова (вул. Миру, 49). Від автовокзалу до центру (Красна площа) – 1,5 км. Доїжджаємо на таксі (Uklon, 50–60 грн) або маршруткою №7 (10–12 грн). Обираємо таксі для економії часу.

Вартість: 60 грн.

10:00–11:30 – Відвідування Детинця (Валу)

Місце: Детинець, історичний центр Чернігова (вул. Преображенська).

Детинець, історичний центр Чернігова (вул. Преображенська). Оглядаємо Спасо-Преображенський собор (XI століття) та Борисоглібський собор (XII століття). Вхід до соборів безкоштовний, але пожертви вітаються (10–20 грн).

На території є гармати та гарний краєвид на річку Десну.

Вартість: 20 грн (пожертва).

20 грн (пожертва). Порада: Зробіть фото з гарматами та краєвидом на Десну.

11:30–12:30 – Антонієві печери

Місце: Свято-Троїцький Іллінський монастир, Болдині гори (вул. Успенська, 33).

Свято-Троїцький Іллінський монастир, Болдині гори (вул. Успенська, 33). Від Детинця до печер – 2,5 км (30 хвилин пішки). Обираємо таксі, щоб заощадити час (60 грн).

Антонієві печери – унікальний підземний комплекс XI–XII століть. Вхід – 50 грн.

Вартість: 50 грн (вхід) + 60 грн (таксі).

50 грн (вхід) + 60 грн (таксі). Порада: У печерах прохолодно (+10°C), вдягайтеся тепліше. Фотографувати можна, але без спалаху.

12:30–13:30 – Обід

Місце: "Варенична Балувана Галя" (вул. Гетьмана Полуботка, 2).

"Варенична Балувана Галя" (вул. Гетьмана Полуботка, 2). Повертаємося до центру на таксі (60 грн).

Замовляємо традиційні українські страви: борщ, вареники з картоплею, узвар. Середній чек – 200 грн.

Вартість: 200 грн (обід) + 60 грн (таксі).

200 грн (обід) + 60 грн (таксі). Порада: Спробуйте вареники з вишнями на десерт.

13:30–15:00 – Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського

Місце: Вул. Музейна, 4 (на території Валу).

Вул. Музейна, 4 (на території Валу). Від ресторану до музею – 5 хвилин пішки.

У музеї представлені експонати від давнини до сучасності: козацькі реліквії, археологічні знахідки. Вхід – 60 грн.

Вартість: 60 грн.

60 грн. Порада: Якщо цікавитеся історією, візьміть екскурсію (додатково 100 грн, але ми вкладаємося в бюджет без неї).

15:00–16:30 – Прогулянка парком "Ялівщина"

Місце: Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина" (вул. 77-ї Гвардійської Дивізії).

Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина" (вул. 77-ї Гвардійської Дивізії). Від музею до парку – 2 км (25 хвилин пішки). Йдемо пішки, щоб насолодитися містом.

Парк ідеальний для відпочинку: стежки, природа, тиша.

Вартість: Безкоштовно.

Безкоштовно. Порада: Візьміть із собою воду та перекус, у парку немає кафе.

16:30–18:00 – Катерининська церква

Місце: Вул. Миру, 6.

Вул. Миру, 6. Від парку до церкви – 3 км. Беремо таксі (70 грн).

Церква – приклад козацького бароко XVIII століття. Вхід безкоштовний, пожертви вітаються (10–20 грн).

Вартість: 20 грн (пожертва) + 70 грн (таксі).

20 грн (пожертва) + 70 грн (таксі). Порада: Зверніть увагу на іконостас – він дуже гарний.

18:00–19:00 – Вечеря та прогулянка Красною площею

Місце: Ресторан "Сенатор" (вул. Магістратська, 1).

Ресторан "Сенатор" (вул. Магістратська, 1). Від церкви до ресторану – 1 км (15 хвилин пішки).

Замовляємо вечерю: котлети по-київськи, салат, чай. Середній чек – 250 грн.

Після вечері гуляємо центральною площею з підсвіткою ввечері.

Вартість: 250 грн.

250 грн. Порада: Купіть магніт або листівку на площі (50 грн).

19:00 – Заселення в готель

Місце: Готель "Україна" (просп. Миру, 33).

Готель "Україна" (просп. Миру, 33). Від Красної площі до готелю – 5 хвилин пішки.

Заселяємося в готель. Двомісний номер – 1000 грн за ніч (500 грн на особу).

Вартість: 500 грн.

500 грн. Порада: Уточніть час сніданку (зазвичай 7:00–10:00).

20:00 – Відпочинок у готелі

Відпочиваємо після насиченого дня. У готелі є Wi-Fi, можна подивитися фото або спланувати наступний день.

Наступний день (30 березня, неділя):

08:00 – Сніданок у готелі

Сніданок включений у вартість номера. Зазвичай це шведський стіл: каша, омлет, чай/кава.

09:00 – Виселення з готелю та повернення до Києва

Місце: Автовокзал Чернігова (вул. Миру, 49).

Автовокзал Чернігова (вул. Миру, 49). Від готелю до автовокзалу – 1,5 км. Беремо таксі (60 грн).

Автобус до Києва відправляється о 09:30.

Час у дорозі: 2,5 години.

2,5 години. Вартість: 180 грн (квиток) + 60 грн (таксі).

180 грн (квиток) + 60 грн (таксі). Прибуття до Києва: 12:00, метро "Чернігівська".

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