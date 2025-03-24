Не тільки поїздом. Як можна дістатися в інше місто під час збою в "Укрзалізниці"

Є кілька варіантів

Придбати квитки на регіональні та міжнародні рейси українці можуть не тільки через "Укрзалізницю", сервери якої піддались кібератаці. Адже потрапити в потрібне місто можна за допомогою автобуса, попутки чи таксі.

"Телеграф" розповість, як та де придбати квитки на регіональні рейси. Зауважимо, що скористатись поїздами українці можуть, але наразі не доступна покупка квитків онлайн через будь-які додатки.

Альтернатива поїздам "Укрзалізниці"

Однією з найпоширеніших альтернатив поїзда є автобуси. Купити квитки на потрібні рейси можна онлайн та в касах міських автовокзалів. Зазвичай добиратись автобусом до потрібного міста швидше, проте вартість квитків в рази вища. До прикладу, квиток на поїзд з Дніпра до Києва коштує від 400 грн (йдеться про плацкарт), а на автобус — від 700 грн.

Тривалість дороги автобусом становить до 8 годин, а поїздом — до 10 годин. Проте "Укрзалізниця" пропонує швидкісні поїзди "Інтерсіті", на яких до Києва можна доїхати за 6 годин.

Окрім автобусів, можна використовувати попутні авто, у пошуку яких допомагає BlaBlaCar. Його основна перевага — поїздка у потрібне місце без зупинок. Адже поїзди та автобуси витрачають чимало часу на зупинки на певних станціях. Вартість дороги на попутному авто трохи дорожча за автобусну поїздку. До прикладу, з Дніпра до Києва на машині можна доїхати за 700-1500 грн.

Якщо ж йдеться про поїздки на невеликі відстані, як на електричці, можна скористатись послугами таксі. Проте подорож на дальні відстані коштуватиме в рази дорожче.

Зауважимо, що поїзди "Укрзалізниці" курсують без перебоїв, але наразі придбати квитки онлайн не можливо, проте це можна зробити у касах. Якщо ж такої змоги немає, пасажирам радять одразу йти до потрібного поїзда, провідники знають як вирішити цю ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в перші години збою в "Укрзалізниці" на вокзалі Києва утворились величезні черги.