Стиліст у кишені: як разом з ШІ легко підібрати модні луки під фігуру, настрій і погоду

ШІ допоможе вам створити стильний образ буквально за кілька хвилин.

У 2025 році штучний інтелект вже не просто консультує з технічних питань або створює тексти — тепер він активно допомагає формувати власний стиль! Усім відомий ChatGPT — це ще й персональний модний асистент, який за кілька хвилин підбере модні фасони у цьому сезоні, врахує тренди, тип фігури, кольоротип та навіть погодні умови вашого міста.

Як це працює?

Бути генієм не потрібно. Достатньо простих запитів, які б ви задали професійному консультанту в модному салоні. GPT також може отримати поради щодо стилю. Достатньо вказати свій зріст, тип фігури, особисті вподобання, подію або сезон — і модель запропонує комплекти одягу, які підкреслять вашу індивідуальність.

GPT аналізує сучасні модні тренди, базуючись на інформації з останніх колекцій дизайнерів, street style-показах та рекомендаціях стилістів.

Переваги:

Індивідуальний підхід до підбору образу.

Актуальні модні рішення згідно з трендами 2025 року.

Можливість підібрати одяг під настрій або подію.

Поради щодо аксесуарів, взуття та навіть зачіски.

До прикладу, вам варто лише попросити:

"Будь стилістом. Підбери мені модний весняний лук для прогулянки. Проаналізуй модні тренди весни 2025 року. Також запитай мене про стать, зріст, тип фігури, особисті вподобання, подію або сезон". Модель запропонує комплекти одягу, які підкреслять вашу індивідуальність. Якщо хочете щось конкретне з вашого гардеробу, можете скинути йому фото одягу чи описати елементи, які є у вас у шафі. Далі попросіть згенерувати приклад на фото.

GPT аналізує сучасні модні тренди, базуючись на інформації з останніх колекцій дизайнерів, street style-показах та рекомендаціях стилістів.

Візуальні приклади стильних образів за порадами ChatGPT

1. Весняний образ 2025

Світло-бежевий тренч із поясом, прямі джинси в стилі 90-х, біла футболка з лаконічним принтом.

Аксесуари: кремові кеди, сумка через плече пастельного відтінку, тонкий шарф у смужку.

Образ доповнюють окуляри в стилі cat-eye.

Тренд сезону: Oversize тренчі та вінтажні джинси повертаються на вулиці модних столиць.

Зображення створене за допомогою Ші

Давайте поглянемо як ШІ працює з іншими сезонами. Адже час біжить і літній чи навіть осінній сезон може застигнути нас зненацька, а так можна підготуватися і скупити потенційно модні речі на знижках у несезон.

2. Літній образ 2025

Біле лляне плаття-сорочка до коліна, широкополий солом'яний капелюх.

Аксесуари: плетена сумка та мінімалістичні сандалі.

Стилізація: натуральний макіяж та пляжні хвилі у волоссі.

Тренд сезону: Білий total look та еко-матеріали — must-have для спекотного літа.

Зображення створене за допомогою Ші

3. Осінній образ 2025

Карамельне шерстяне пальто, в’язаний светр oversize, спідниця міді з еко-шкіри.

Аксесуари: високі чоботи, велика шкіряна сумка, шкіряні рукавички.

Стилізація: приглушені відтінки та багатошаровість.

Тренд сезону: Повернення ретро-стилістики 70-х у сучасній інтерпретації.

Зображення створене за допомогою Ші

Приклад запиту

"Створи стильний весняний образ для дівчини 25 років, зріст 170 см, перевага — пастельні тони, подія — прогулянка в парку.

Створи стильний літній образ для дівчини 30 років, зріст 165 см, стиль — бохо, подія — фестиваль на природі. Основний акцент — натуральні тканини та аксесуари з дерева.

Підбери осінній образ для хлопця 28 років, зріст 180 см, стиль — casual smart, подія — побачення в кав’ярні. Основні кольори — темно-зелений, коричневий і бордо.

Склади стильний зимовий образ для жінки 35 років, зріст 175 см, стиль — мінімалізм, подія — ділова зустріч. Основні матеріали — вовна, кашемір, екошкіра.

Генерувати картинки і підбирати одяг може не лише звичайний чат GPT, але й Gemini чи Grok — вам лише потрібно обрати, який краще розуміє ваші забаганки. До прикладу, ось зображення, згенероване Gemini:

Нещодавно "Телеграф" писав, з чим одягати трикотажний жилет, аби виглядати трендово. Така річ добре поєднується з базовими речами нейтральних кольорів.