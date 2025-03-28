ИИ вместо турагента: как спланировать идеальное путешествие на выходные за 5 минут

Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной.

Современные путешествия могут стать удобнее и увлекательнее благодаря современным технологиям, в частности искусственному интеллекту. Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной. Искусственный интеллект может не только помочь подобрать ваш лук, но и найдет, где его "выгулять", а также сэкономит много вашего времени, взяв на себя рутинные задачи по составлению графиков в день, планированию реалистичного бюджета и поиску новых интересных мест.

Телеграф рассказывает, как использовать все возможности искусственного интеллекта, если вы хотите качественно провести погожие выходные и не сломать мозги из-за всех нюансов планирования поезда.

Полезные приложения

Начнём с того, что в сети есть комплексные приложения, которые учтут ваш бюджет, время, даты и предложат куда сходить, где поселиться и как добраться.

Mindtrip — инструмент для планирования путешествий, где достаточно ввести все пожелания поездки, и приложение сформирует готовый маршрут с интерактивными картами для удобной навигации.

GuideGeek – это чат-бот, доступный в Facebook, Instagram и WhatsApp. Он будет играть роль личного гида и давать советы и маршруты.

Trip Planner AI – еще одна передовая платформа планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, упрощающая и оптимизирующая процесс создания персонализированных маршрутов. Но платно.

Организуем путешествие самостоятельно

Если больше вовлечённости в планирование путешествия, то общаемся с ИИ самостоятельно. Для этого можно выбрать Gemini от Google, который дружит с Google картами и другими сервисами компании или классический ChatGPT.

Начинаем с выбора места

Напишите для ИИ, куда вы хотите отправиться и насколько времени. К примеру, на 8 и 9 марта в Украине прогнозируют отличную погоду, которая навязчиво просит выгулять давно забытые в шкафу весенние вещи. Прекрасная возможность сменить горизонт. Но куда отправиться?

Первые три варианта у Gemini – это Чернигов, Переяслав и Белая Церковь. Давайте выберем Чернигов – древний украинский город.

Бюджет

Далее следует определить бюджет. Можно сразу заложить 5000 грн. ИИ предложит набор активностей за эту сумму и как лучше доехать. Или попросить ИИ самостоятельно предложить бюджет. Комфортной суммой Gemini считает от 5000 до 8000 грн, что будет включать номер в гостинице, еду и экскурсии на любой выбор. Вот что он в это включает:

Вариант 1: Бюджетный отдых (минимальные расходы)

Транспорт:

Электрички или маршрутки: 300-400 грн на двоих в обе стороны.

Проживание:

Хостелы, гостевые дома: 800-1200 грн за две ночи.

Питание:

Супермаркеты, местные столовые, перекусы: 1000-1500 грн.

Развлечения:

Прогулки, посещение бесплатных достопримечательностей: 300–500 грн.

Сувениры/непредвиденные расходы: 300–500 грн.

300–500 грн. В общей сложности: 2700-4100 грн.

Вариант 2: Комфортный отдых (средние расходы)

Транспорт:

Комфортабельные автобусы, поезда: 500-800 грн. на двоих в обе стороны.

Проживание:

Небольшие отели, апартаменты: 1500-2500 грн за две ночи.

Питание:

Кафе, рестораны среднего уровня: 1800–2500 грн.

Развлечения:

Музеи, экскурсии: 800–1200 грн.

Сувениры/непредвиденные расходы: 500–1000 грн.

500–1000 грн. В общей сложности: 5100-8000 грн.

Рекомендации:

Для бюджетного отдыха 4000-5000 грн на двоих будет достаточно.

Если вы хотите больше комфорта, следует рассчитывать на 6000-8000 грн.

Всегда имейте запас наличных средств на непредвиденные расходы.

Также следует учитывать, что цены могут изменяться, поэтому лучше проверять актуальную информацию перед поездкой.

Поскольку лучше отправиться утром, ориентируемся на отправление в 7:00-8:00, чтобы прибыть в Чернигов к 9:30-10:00. Чернигов расположен примерно в 140 км от Киева, и дорога займет около 2–2,5 часов в зависимости от транспорта.

Дневная программа Чернигов предлагает насыщенную экскурсионную программу с посещением исторических мест и архитектурных достопримечательностей.

Основные локации: • Детинец (Вал) – исторический центр города • Антониевые пещеры • Черниговский областной исторический музей • Парк "Яловщина" • Екатерининская церковь

Ориентировочный бюджет:

Транспорт: 360 грн (round trip)

Проживание: 400-500 грн

Питание: 350-500 грн

Входные билеты: 110 грн

Дополнительные расходы: 100-200 грн

Общая стоимость: 1320–1570 грн

Транспортные варианты:

Автобус (рекомендовано)

Время в пути: 2-2,5 часа

Цена: 140-180 грн

Отправление: от метро "Черниговская"

Собственный автомобиль

Расстояние: 140 км

Расходы на бензин: ~1200 грн

Преимущества: гибкость маршрута

Вот маршрут из Киева в Чернигов на машине, составившей ИИ Gemini с помощью Google Maps. Расстояние составляет 148 км, а время в пути – 2 часа 8 минут.

Маршрут из Киева в Чернигов, составленный Gemini

Рекомендуемые отели:

"Украина"

Центр города

Цена: 800-1000 грн/ночь

Включен завтрак

"Придеснянский"

Вид на Десну

Цена: 700-900 грн/ночь

Тихое расположение

Далее мы просим ИИ составить нам подробную программу путешествия в день:

Конкретное расписание и маршрут отдыха в Чернигове

Бюджет: 5000 грн на одного человека (включая транспорт, проживание, питание, входные билеты и дополнительные расходы).

Транспорт: Автобус из Киева в Чернигов и обратно (самый удобный и бюджетный вариант).

Старт: Киев, метро "Черниговская".

Возвращение: Чернигов, автовокзал (ул. Мира, 49).

Расписание дня

07:00 – Отправление из Киева

Место: Метро "Черниговская" (ул. Гетьмана Полуботка, Киев).

Метро "Черниговская" (ул. Гетьмана Полуботка, Киев). Отправляемся автобусом в Чернигов. Согласно информации с сайтов, таких как bus.tickets.ua, автобусы от метро "Черниговская" курсируют регулярно. Выбираем рейс в 07:00, чтобы прибыть в Чернигов до 09:30.

Время в пути: 2,5 часа.

2,5 часа. Стоимость: 180 грн. (с учетом инфляции на 2025 год, ориентировочная цена).

180 грн. (с учетом инфляции на 2025 год, ориентировочная цена). Совет: Приезжайте на остановку за 15 минут, чтобы занять удобное место. Возьмите воду и легкий перекус.

09:30 – Прибытие в Чернигов

Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).

Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49). От автовокзала до центра (Красная площадь) – 1,5 км. Доезжаем на такси (Uklon, 50-60 грн) или маршруткой №7 (10-12 грн). Выбираем такси для экономии времени.

Стоимость: 60 грн.

10:00–11:30 – Посещение Детинца (Вала)

Место: Детинец, исторический центр Чернигова (ул. Преображенская).

Детинец, исторический центр Чернигова (ул. Преображенская). Осматриваем Спасо-Преображенский собор (XI век) и Борисоглебский собор (XII век). Вход в соборы бесплатный, но пожертвования приветствуются (10–20 грн).

На территории есть пушки и вид на реку Десну.

Стоимость: 20 грн (пожертвование).

20 грн (пожертвование). Совет: Сделайте фото с пушками и видом на Десну.

11:30–12:30 – Антониевые пещеры

Место: Свято-Троицкий Ильинский монастырь, Болдины горы (ул. Успенская, 33).

Свято-Троицкий Ильинский монастырь, Болдины горы (ул. Успенская, 33). От Детинца до пещер – 2,5 км (30 минут пешком). Выбираем такси, чтобы сэкономить время (60 грн).

Антониевы пещеры – уникальный подземный комплекс XI–XII веков. Вход – 50 грн.

Стоимость: 50 грн. (вход) + 60 грн. (такси).

50 грн. (вход) + 60 грн. (такси). Совет: В пещерах прохладно (+10°C), одевайтесь потеплее. Фотографировать можно, но без вспышки.

12:30–13:30 – Обед

Место: "Вареничная Балована Галя" (ул. Гетьмана Полуботка, 2).

"Вареничная Балована Галя" (ул. Гетьмана Полуботка, 2). Возвращаемся в центр на такси (60 грн).

Заказываем традиционные украинские блюда: борщ, вареники с картофелем, компот. Средний чек – 200 грн.

Стоимость: 200 грн (обед) + 60 грн (такси).

200 грн (обед) + 60 грн (такси). Совет Попробуйте вареники с вишнями на десерт.

13:30–15:00 – Черниговский исторический музей им. В. Тарновского

Место: Ул. Музейная, 4 (на территории Вала).

Ул. Музейная, 4 (на территории Вала). От ресторана до музея – 5 минут пешком.

В музее представлены экспонаты от древности до современности: казачьи реликвии, археологические находки. Вход – 60 грн.

Стоимость: 60 грн.

60 грн. Совет: Если интересуетесь историей, возьмите экскурсию (дополнительно 100 грн., но мы вкладываемся в бюджет без нее).

15:00–16:30 – Прогулка по парку "Яловщина"

Место: Региональный ландшафтный парк "Яловщина" (ул. 77-й Гвардейской Дивизии).

Региональный ландшафтный парк "Яловщина" (ул. 77-й Гвардейской Дивизии). От музея до парка – 2 км (25 минут пешком). Идем пешком, чтобы насладиться городом.

Парк идеален для отдыха: тропы, природа, тишина.

Стоимость: Бесплатно.

Бесплатно. Совет: Возьмите воду и перекус, в парке нет кафе.

16:30–18:00 – Екатерининская церковь

Место: Ул. Мира, 6.

Ул. Мира, 6. От парка до церкви – 3 км. Берем такси(70 грн).

Церковь – пример казацкого барокко XVIII века. Вход бесплатный, пожертвования приветствуются (10–20 грн.).

Стоимость: 20 грн (пожертвование) + 70 грн (такси).

20 грн (пожертвование) + 70 грн (такси). Совет: Обратите внимание на иконостас – он очень хорош.

18:00–19:00 – Ужин и прогулка по Красной площади

Место: Ресторан "Сенатор" (ул. Магистратская, 1).

Ресторан "Сенатор" (ул. Магистратская, 1). От церкви до ресторана – 1 км (15 минут пешком).

Заказываем ужин: котлеты по-киевски, салат, чай. Средний чек – 250 грн.

После ужина гуляем по центральной площади с подсветкой вечером.

Стоимость: 250 грн.

250 грн. Совет: Купите магнит или открытку на площади (50 грн).

19:00 – Заселение в отель

Место: Гостиница "Украина" (просп. Мира, 33).

Гостиница "Украина" (просп. Мира, 33). От Красной площади до гостиницы – 5 минут пешком.

Заселяемся в отель. Двухместный номер – 1000 грн за ночь (500 грн на человека).

Стоимость: 500 грн.

500 грн. Совет. Уточните время завтрака (обычно 7:00–10:00).

20:00 – Отдых в отеле

Отдыхаем после насыщенного дня. В отеле есть Wi-Fi, можно посмотреть фото или спланировать следующий день.

Следующий день (30 марта, воскресенье):

08:00 – Завтрак в отеле

Завтрак включен в стоимость номера. Обычно это шведский стол: каша, омлет, чай/кофе.

09:00 – Выселение из гостиницы и возвращение в Киев

Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).

Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49). От отеля до автовокзала – 1,5 км. Берем такси (60 грн.).

Автобус в Киев отправляется в 9:30.

Время в пути: 2,5 часа.

2,5 часа. Стоимость: 180 грн (билет) + 60 грн (такси).

180 грн (билет) + 60 грн (такси). Прибытие в Киев: 12:00, метро "Черниговская".

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Советы от ИИ GROK

Результаты, которые выдает ИИ важно проверять — относительно актуальных цен, открыты ли те места на нужную вам дату, поскольку ИИ иногда галлюцинирует с точными данными. Телеграф советует использовать искусственный интеллект как источник идей, вдохновения и структуризации ваших планов. Также вы можете воспользоваться ИИ в качестве карманного гида.

Напомним, мы уже писали, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце".