ИИ вместо турагента: как спланировать идеальное путешествие на выходные за 5 минут
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Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной.
Современные путешествия могут стать удобнее и увлекательнее благодаря современным технологиям, в частности искусственному интеллекту. Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной. Искусственный интеллект может не только помочь подобрать ваш лук, но и найдет, где его "выгулять", а также сэкономит много вашего времени, взяв на себя рутинные задачи по составлению графиков в день, планированию реалистичного бюджета и поиску новых интересных мест.
Телеграф рассказывает, как использовать все возможности искусственного интеллекта, если вы хотите качественно провести погожие выходные и не сломать мозги из-за всех нюансов планирования поезда.
Полезные приложения
Начнём с того, что в сети есть комплексные приложения, которые учтут ваш бюджет, время, даты и предложат куда сходить, где поселиться и как добраться.
Mindtrip — инструмент для планирования путешествий, где достаточно ввести все пожелания поездки, и приложение сформирует готовый маршрут с интерактивными картами для удобной навигации.
GuideGeek – это чат-бот, доступный в Facebook, Instagram и WhatsApp. Он будет играть роль личного гида и давать советы и маршруты.
Trip Planner AI – еще одна передовая платформа планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, упрощающая и оптимизирующая процесс создания персонализированных маршрутов. Но платно.
Организуем путешествие самостоятельно
Если больше вовлечённости в планирование путешествия, то общаемся с ИИ самостоятельно. Для этого можно выбрать Gemini от Google, который дружит с Google картами и другими сервисами компании или классический ChatGPT.
Начинаем с выбора места
Напишите для ИИ, куда вы хотите отправиться и насколько времени. К примеру, на 8 и 9 марта в Украине прогнозируют отличную погоду, которая навязчиво просит выгулять давно забытые в шкафу весенние вещи. Прекрасная возможность сменить горизонт. Но куда отправиться?
Первые три варианта у Gemini – это Чернигов, Переяслав и Белая Церковь. Давайте выберем Чернигов – древний украинский город.
Бюджет
Далее следует определить бюджет. Можно сразу заложить 5000 грн. ИИ предложит набор активностей за эту сумму и как лучше доехать. Или попросить ИИ самостоятельно предложить бюджет. Комфортной суммой Gemini считает от 5000 до 8000 грн, что будет включать номер в гостинице, еду и экскурсии на любой выбор. Вот что он в это включает:
Вариант 1: Бюджетный отдых (минимальные расходы)
- Транспорт:
- Электрички или маршрутки: 300-400 грн на двоих в обе стороны.
- Проживание:
- Хостелы, гостевые дома: 800-1200 грн за две ночи.
- Питание:
- Супермаркеты, местные столовые, перекусы: 1000-1500 грн.
- Развлечения:
- Прогулки, посещение бесплатных достопримечательностей: 300–500 грн.
- Сувениры/непредвиденные расходы: 300–500 грн.
- В общей сложности: 2700-4100 грн.
Вариант 2: Комфортный отдых (средние расходы)
- Транспорт:
- Комфортабельные автобусы, поезда: 500-800 грн. на двоих в обе стороны.
- Проживание:
- Небольшие отели, апартаменты: 1500-2500 грн за две ночи.
- Питание:
- Кафе, рестораны среднего уровня: 1800–2500 грн.
- Развлечения:
- Музеи, экскурсии: 800–1200 грн.
- Сувениры/непредвиденные расходы: 500–1000 грн.
- В общей сложности: 5100-8000 грн.
Рекомендации:
- Для бюджетного отдыха 4000-5000 грн на двоих будет достаточно.
- Если вы хотите больше комфорта, следует рассчитывать на 6000-8000 грн.
- Всегда имейте запас наличных средств на непредвиденные расходы.
- Также следует учитывать, что цены могут изменяться, поэтому лучше проверять актуальную информацию перед поездкой.
Поскольку лучше отправиться утром, ориентируемся на отправление в 7:00-8:00, чтобы прибыть в Чернигов к 9:30-10:00. Чернигов расположен примерно в 140 км от Киева, и дорога займет около 2–2,5 часов в зависимости от транспорта.
Дневная программа Чернигов предлагает насыщенную экскурсионную программу с посещением исторических мест и архитектурных достопримечательностей.
Основные локации: • Детинец (Вал) – исторический центр города • Антониевые пещеры • Черниговский областной исторический музей • Парк "Яловщина" • Екатерининская церковь
Ориентировочный бюджет:
- Транспорт: 360 грн (round trip)
- Проживание: 400-500 грн
- Питание: 350-500 грн
- Входные билеты: 110 грн
- Дополнительные расходы: 100-200 грн
Общая стоимость: 1320–1570 грн
Транспортные варианты:
- Автобус (рекомендовано)
- Время в пути: 2-2,5 часа
- Цена: 140-180 грн
- Отправление: от метро "Черниговская"
- Собственный автомобиль
- Расстояние: 140 км
- Расходы на бензин: ~1200 грн
- Преимущества: гибкость маршрута
Вот маршрут из Киева в Чернигов на машине, составившей ИИ Gemini с помощью Google Maps. Расстояние составляет 148 км, а время в пути – 2 часа 8 минут.
Рекомендуемые отели:
- "Украина"
- Центр города
- Цена: 800-1000 грн/ночь
- Включен завтрак
- "Придеснянский"
- Вид на Десну
- Цена: 700-900 грн/ночь
- Тихое расположение
Далее мы просим ИИ составить нам подробную программу путешествия в день:
Конкретное расписание и маршрут отдыха в Чернигове
Бюджет: 5000 грн на одного человека (включая транспорт, проживание, питание, входные билеты и дополнительные расходы).
Транспорт: Автобус из Киева в Чернигов и обратно (самый удобный и бюджетный вариант).
Старт: Киев, метро "Черниговская".
Возвращение: Чернигов, автовокзал (ул. Мира, 49).
Расписание дня
07:00 – Отправление из Киева
- Место: Метро "Черниговская" (ул. Гетьмана Полуботка, Киев).
- Отправляемся автобусом в Чернигов. Согласно информации с сайтов, таких как bus.tickets.ua, автобусы от метро "Черниговская" курсируют регулярно. Выбираем рейс в 07:00, чтобы прибыть в Чернигов до 09:30.
- Время в пути: 2,5 часа.
- Стоимость: 180 грн. (с учетом инфляции на 2025 год, ориентировочная цена).
- Совет: Приезжайте на остановку за 15 минут, чтобы занять удобное место. Возьмите воду и легкий перекус.
09:30 – Прибытие в Чернигов
- Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).
- От автовокзала до центра (Красная площадь) – 1,5 км. Доезжаем на такси (Uklon, 50-60 грн) или маршруткой №7 (10-12 грн). Выбираем такси для экономии времени.
- Стоимость: 60 грн.
10:00–11:30 – Посещение Детинца (Вала)
- Место: Детинец, исторический центр Чернигова (ул. Преображенская).
- Осматриваем Спасо-Преображенский собор (XI век) и Борисоглебский собор (XII век). Вход в соборы бесплатный, но пожертвования приветствуются (10–20 грн).
- На территории есть пушки и вид на реку Десну.
- Стоимость: 20 грн (пожертвование).
- Совет: Сделайте фото с пушками и видом на Десну.
11:30–12:30 – Антониевые пещеры
- Место: Свято-Троицкий Ильинский монастырь, Болдины горы (ул. Успенская, 33).
- От Детинца до пещер – 2,5 км (30 минут пешком). Выбираем такси, чтобы сэкономить время (60 грн).
- Антониевы пещеры – уникальный подземный комплекс XI–XII веков. Вход – 50 грн.
- Стоимость: 50 грн. (вход) + 60 грн. (такси).
- Совет: В пещерах прохладно (+10°C), одевайтесь потеплее. Фотографировать можно, но без вспышки.
12:30–13:30 – Обед
- Место: "Вареничная Балована Галя" (ул. Гетьмана Полуботка, 2).
- Возвращаемся в центр на такси (60 грн).
- Заказываем традиционные украинские блюда: борщ, вареники с картофелем, компот. Средний чек – 200 грн.
- Стоимость: 200 грн (обед) + 60 грн (такси).
- Совет Попробуйте вареники с вишнями на десерт.
13:30–15:00 – Черниговский исторический музей им. В. Тарновского
- Место: Ул. Музейная, 4 (на территории Вала).
- От ресторана до музея – 5 минут пешком.
- В музее представлены экспонаты от древности до современности: казачьи реликвии, археологические находки. Вход – 60 грн.
- Стоимость: 60 грн.
- Совет: Если интересуетесь историей, возьмите экскурсию (дополнительно 100 грн., но мы вкладываемся в бюджет без нее).
15:00–16:30 – Прогулка по парку "Яловщина"
- Место: Региональный ландшафтный парк "Яловщина" (ул. 77-й Гвардейской Дивизии).
- От музея до парка – 2 км (25 минут пешком). Идем пешком, чтобы насладиться городом.
- Парк идеален для отдыха: тропы, природа, тишина.
- Стоимость: Бесплатно.
- Совет: Возьмите воду и перекус, в парке нет кафе.
16:30–18:00 – Екатерининская церковь
- Место: Ул. Мира, 6.
- От парка до церкви – 3 км. Берем такси(70 грн).
- Церковь – пример казацкого барокко XVIII века. Вход бесплатный, пожертвования приветствуются (10–20 грн.).
- Стоимость: 20 грн (пожертвование) + 70 грн (такси).
- Совет: Обратите внимание на иконостас – он очень хорош.
18:00–19:00 – Ужин и прогулка по Красной площади
- Место: Ресторан "Сенатор" (ул. Магистратская, 1).
- От церкви до ресторана – 1 км (15 минут пешком).
- Заказываем ужин: котлеты по-киевски, салат, чай. Средний чек – 250 грн.
- После ужина гуляем по центральной площади с подсветкой вечером.
- Стоимость: 250 грн.
- Совет: Купите магнит или открытку на площади (50 грн).
19:00 – Заселение в отель
- Место: Гостиница "Украина" (просп. Мира, 33).
- От Красной площади до гостиницы – 5 минут пешком.
- Заселяемся в отель. Двухместный номер – 1000 грн за ночь (500 грн на человека).
- Стоимость: 500 грн.
- Совет. Уточните время завтрака (обычно 7:00–10:00).
20:00 – Отдых в отеле
- Отдыхаем после насыщенного дня. В отеле есть Wi-Fi, можно посмотреть фото или спланировать следующий день.
Следующий день (30 марта, воскресенье):
08:00 – Завтрак в отеле
- Завтрак включен в стоимость номера. Обычно это шведский стол: каша, омлет, чай/кофе.
09:00 – Выселение из гостиницы и возвращение в Киев
- Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).
- От отеля до автовокзала – 1,5 км. Берем такси (60 грн.).
- Автобус в Киев отправляется в 9:30.
- Время в пути: 2,5 часа.
- Стоимость: 180 грн (билет) + 60 грн (такси).
- Прибытие в Киев: 12:00, метро "Черниговская".
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Полезные советы
Результаты, которые выдает ИИ важно проверять — относительно актуальных цен, открыты ли те места на нужную вам дату, поскольку ИИ иногда галлюцинирует с точными данными. Телеграф советует использовать искусственный интеллект как источник идей, вдохновения и структуризации ваших планов. Также вы можете воспользоваться ИИ в качестве карманного гида.
Напомним, мы уже писали, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце".