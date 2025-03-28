Укр

ИИ вместо турагента: как спланировать идеальное путешествие на выходные за 5 минут

Автор
Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Планировать путешествия с ИИ просто Новость обновлена 28 марта 2025, 18:26
Планировать путешествия с ИИ просто. Фото Телеграф

Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной.

Современные путешествия могут стать удобнее и увлекательнее благодаря современным технологиям, в частности искусственному интеллекту. Смарт-приложения помогают строить маршруты, находить лучшие локации, экономить время и совершать поездку максимально комфортной. Искусственный интеллект может не только помочь подобрать ваш лук, но и найдет, где его "выгулять", а также сэкономит много вашего времени, взяв на себя рутинные задачи по составлению графиков в день, планированию реалистичного бюджета и поиску новых интересных мест.

Телеграф рассказывает, как использовать все возможности искусственного интеллекта, если вы хотите качественно провести погожие выходные и не сломать мозги из-за всех нюансов планирования поезда.

Полезные приложения

Начнём с того, что в сети есть комплексные приложения, которые учтут ваш бюджет, время, даты и предложат куда сходить, где поселиться и как добраться.

Mindtrip — инструмент для планирования путешествий, где достаточно ввести все пожелания поездки, и приложение сформирует готовый маршрут с интерактивными картами для удобной навигации.

GuideGeek – это чат-бот, доступный в Facebook, Instagram и WhatsApp. Он будет играть роль личного гида и давать советы и маршруты.

Trip Planner AI – еще одна передовая платформа планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, упрощающая и оптимизирующая процесс создания персонализированных маршрутов. Но платно.

Организуем путешествие самостоятельно

Если больше вовлечённости в планирование путешествия, то общаемся с ИИ самостоятельно. Для этого можно выбрать Gemini от Google, который дружит с Google картами и другими сервисами компании или классический ChatGPT.

Начинаем с выбора места

Напишите для ИИ, куда вы хотите отправиться и насколько времени. К примеру, на 8 и 9 марта в Украине прогнозируют отличную погоду, которая навязчиво просит выгулять давно забытые в шкафу весенние вещи. Прекрасная возможность сменить горизонт. Но куда отправиться?

Первые три варианта у Gemini – это Чернигов, Переяслав и Белая Церковь. Давайте выберем Чернигов – древний украинский город.

Бюджет

Далее следует определить бюджет. Можно сразу заложить 5000 грн. ИИ предложит набор активностей за эту сумму и как лучше доехать. Или попросить ИИ самостоятельно предложить бюджет. Комфортной суммой Gemini считает от 5000 до 8000 грн, что будет включать номер в гостинице, еду и экскурсии на любой выбор. Вот что он в это включает:

Вариант 1: Бюджетный отдых (минимальные расходы)

  • Транспорт:
  • Электрички или маршрутки: 300-400 грн на двоих в обе стороны.
  • Проживание:
  • Хостелы, гостевые дома: 800-1200 грн за две ночи.
  • Питание:
  • Супермаркеты, местные столовые, перекусы: 1000-1500 грн.
  • Развлечения:
  • Прогулки, посещение бесплатных достопримечательностей: 300–500 грн.
  • Сувениры/непредвиденные расходы: 300–500 грн.
  • В общей сложности: 2700-4100 грн.

Вариант 2: Комфортный отдых (средние расходы)

  • Транспорт:
  • Комфортабельные автобусы, поезда: 500-800 грн. на двоих в обе стороны.
  • Проживание:
  • Небольшие отели, апартаменты: 1500-2500 грн за две ночи.
  • Питание:
  • Кафе, рестораны среднего уровня: 1800–2500 грн.
  • Развлечения:
  • Музеи, экскурсии: 800–1200 грн.
  • Сувениры/непредвиденные расходы: 500–1000 грн.
  • В общей сложности: 5100-8000 грн.

Рекомендации:

  • Для бюджетного отдыха 4000-5000 грн на двоих будет достаточно.
  • Если вы хотите больше комфорта, следует рассчитывать на 6000-8000 грн.
  • Всегда имейте запас наличных средств на непредвиденные расходы.
  • Также следует учитывать, что цены могут изменяться, поэтому лучше проверять актуальную информацию перед поездкой.

Поскольку лучше отправиться утром, ориентируемся на отправление в 7:00-8:00, чтобы прибыть в Чернигов к 9:30-10:00. Чернигов расположен примерно в 140 км от Киева, и дорога займет около 2–2,5 часов в зависимости от транспорта.

Дневная программа Чернигов предлагает насыщенную экскурсионную программу с посещением исторических мест и архитектурных достопримечательностей.

Основные локации: • Детинец (Вал) – исторический центр города • Антониевые пещеры • Черниговский областной исторический музей • Парк "Яловщина" • Екатерининская церковь

Ориентировочный бюджет:

  • Транспорт: 360 грн (round trip)
  • Проживание: 400-500 грн
  • Питание: 350-500 грн
  • Входные билеты: 110 грн
  • Дополнительные расходы: 100-200 грн

Общая стоимость: 1320–1570 грн

Транспортные варианты:

  1. Автобус (рекомендовано)
  • Время в пути: 2-2,5 часа
  • Цена: 140-180 грн
  • Отправление: от метро "Черниговская"
  1. Собственный автомобиль
  • Расстояние: 140 км
  • Расходы на бензин: ~1200 грн
  • Преимущества: гибкость маршрута

Вот маршрут из Киева в Чернигов на машине, составившей ИИ Gemini с помощью Google Maps. Расстояние составляет 148 км, а время в пути – 2 часа 8 минут.

Маршрут из Киева в Чернигов, составленный Gemini

Рекомендуемые отели:

  1. "Украина"
  • Центр города
  • Цена: 800-1000 грн/ночь
  • Включен завтрак
  1. "Придеснянский"
  • Вид на Десну
  • Цена: 700-900 грн/ночь
  • Тихое расположение

Далее мы просим ИИ составить нам подробную программу путешествия в день:

Конкретное расписание и маршрут отдыха в Чернигове

Бюджет: 5000 грн на одного человека (включая транспорт, проживание, питание, входные билеты и дополнительные расходы).

Транспорт: Автобус из Киева в Чернигов и обратно (самый удобный и бюджетный вариант).

Старт: Киев, метро "Черниговская".

Возвращение: Чернигов, автовокзал (ул. Мира, 49).

Расписание дня

07:00 – Отправление из Киева

  • Место: Метро "Черниговская" (ул. Гетьмана Полуботка, Киев).
  • Отправляемся автобусом в Чернигов. Согласно информации с сайтов, таких как bus.tickets.ua, автобусы от метро "Черниговская" курсируют регулярно. Выбираем рейс в 07:00, чтобы прибыть в Чернигов до 09:30.
  • Время в пути: 2,5 часа.
  • Стоимость: 180 грн. (с учетом инфляции на 2025 год, ориентировочная цена).
  • Совет: Приезжайте на остановку за 15 минут, чтобы занять удобное место. Возьмите воду и легкий перекус.

09:30 – Прибытие в Чернигов

  • Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).
  • От автовокзала до центра (Красная площадь) – 1,5 км. Доезжаем на такси (Uklon, 50-60 грн) или маршруткой №7 (10-12 грн). Выбираем такси для экономии времени.
  • Стоимость: 60 грн.

10:00–11:30 – Посещение Детинца (Вала)

  • Место: Детинец, исторический центр Чернигова (ул. Преображенская).
  • Осматриваем Спасо-Преображенский собор (XI век) и Борисоглебский собор (XII век). Вход в соборы бесплатный, но пожертвования приветствуются (10–20 грн).
  • На территории есть пушки и вид на реку Десну.
  • Стоимость: 20 грн (пожертвование).
  • Совет: Сделайте фото с пушками и видом на Десну.

11:30–12:30 – Антониевые пещеры

  • Место: Свято-Троицкий Ильинский монастырь, Болдины горы (ул. Успенская, 33).
  • От Детинца до пещер – 2,5 км (30 минут пешком). Выбираем такси, чтобы сэкономить время (60 грн).
  • Антониевы пещеры – уникальный подземный комплекс XI–XII веков. Вход – 50 грн.
  • Стоимость: 50 грн. (вход) + 60 грн. (такси).
  • Совет: В пещерах прохладно (+10°C), одевайтесь потеплее. Фотографировать можно, но без вспышки.

12:30–13:30 – Обед

  • Место: "Вареничная Балована Галя" (ул. Гетьмана Полуботка, 2).
  • Возвращаемся в центр на такси (60 грн).
  • Заказываем традиционные украинские блюда: борщ, вареники с картофелем, компот. Средний чек – 200 грн.
  • Стоимость: 200 грн (обед) + 60 грн (такси).
  • Совет Попробуйте вареники с вишнями на десерт.

13:30–15:00 – Черниговский исторический музей им. В. Тарновского

  • Место: Ул. Музейная, 4 (на территории Вала).
  • От ресторана до музея – 5 минут пешком.
  • В музее представлены экспонаты от древности до современности: казачьи реликвии, археологические находки. Вход – 60 грн.
  • Стоимость: 60 грн.
  • Совет: Если интересуетесь историей, возьмите экскурсию (дополнительно 100 грн., но мы вкладываемся в бюджет без нее).

15:00–16:30 – Прогулка по парку "Яловщина"

  • Место: Региональный ландшафтный парк "Яловщина" (ул. 77-й Гвардейской Дивизии).
  • От музея до парка – 2 км (25 минут пешком). Идем пешком, чтобы насладиться городом.
  • Парк идеален для отдыха: тропы, природа, тишина.
  • Стоимость: Бесплатно.
  • Совет: Возьмите воду и перекус, в парке нет кафе.

16:30–18:00 – Екатерининская церковь

  • Место: Ул. Мира, 6.
  • От парка до церкви – 3 км. Берем такси(70 грн).
  • Церковь – пример казацкого барокко XVIII века. Вход бесплатный, пожертвования приветствуются (10–20 грн.).
  • Стоимость: 20 грн (пожертвование) + 70 грн (такси).
  • Совет: Обратите внимание на иконостас – он очень хорош.

18:00–19:00 – Ужин и прогулка по Красной площади

  • Место: Ресторан "Сенатор" (ул. Магистратская, 1).
  • От церкви до ресторана – 1 км (15 минут пешком).
  • Заказываем ужин: котлеты по-киевски, салат, чай. Средний чек – 250 грн.
  • После ужина гуляем по центральной площади с подсветкой вечером.
  • Стоимость: 250 грн.
  • Совет: Купите магнит или открытку на площади (50 грн).

19:00 – Заселение в отель

  • Место: Гостиница "Украина" (просп. Мира, 33).
  • От Красной площади до гостиницы – 5 минут пешком.
  • Заселяемся в отель. Двухместный номер – 1000 грн за ночь (500 грн на человека).
  • Стоимость: 500 грн.
  • Совет. Уточните время завтрака (обычно 7:00–10:00).

20:00 – Отдых в отеле

  • Отдыхаем после насыщенного дня. В отеле есть Wi-Fi, можно посмотреть фото или спланировать следующий день.

Следующий день (30 марта, воскресенье):

08:00 – Завтрак в отеле

  • Завтрак включен в стоимость номера. Обычно это шведский стол: каша, омлет, чай/кофе.

09:00 – Выселение из гостиницы и возвращение в Киев

  • Место: Автовокзал Чернигова (ул. Мира, 49).
  • От отеля до автовокзала – 1,5 км. Берем такси (60 грн.).
  • Автобус в Киев отправляется в 9:30.
  • Время в пути: 2,5 часа.
  • Стоимость: 180 грн (билет) + 60 грн (такси).
  • Прибытие в Киев: 12:00, метро "Черниговская".

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Полезные советы

Советы от ИИ GROK

Результаты, которые выдает ИИ важно проверять — относительно актуальных цен, открыты ли те места на нужную вам дату, поскольку ИИ иногда галлюцинирует с точными данными. Телеграф советует использовать искусственный интеллект как источник идей, вдохновения и структуризации ваших планов. Также вы можете воспользоваться ИИ в качестве карманного гида.

Напомним, мы уже писали, как можно добраться в другой город во время сбоя в "Укрзализныце".

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