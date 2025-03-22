Зоопарки, літні табори і навіть подорож у далеке минуле: чим "зайняти" дитину на канікулах у Києві

Не обов’язково цілий тиждень сидіти вдома

У Києві орієнтовно з 24 по 30 березня школярі підуть на весняні канікули. Тому багато батьків уже зараз почали замислюватися над тим, як би спланувати цей час так, щоб діти не сиділи цілий тиждень уткнувшись у монітори гаджетів.

І якщо з ідеями все зовсім туго, то "Телеграф" зібрав кілька варіантів того, чим "зайняти" дитину на цілий тиждень. При цьому далеко від столиці їхати не знадобиться.

Наприклад, дітей 6-10 років можна відправити до денного табору "b.Game camp" від КМDШ, де вони займатимуться освітньою активністю, занурившись у тему футуризму.

Якщо ваше чадо у віці 6-11 років і жити не може без передових технологій, то, можливо, йому буде цікаво провести час у денному IT-таборі RoboUA.

RoboUA

RoboUA

Як альтернативу варіанту вище можна розглянути IT-табір Main School. Дітей туди набирають у групах 6-9 років та 10-14 років, а організатори кажуть, що гаджетів буде небагато.

Main School

Main School

Однак якщо ви хочете провести з дітьми вихідні, замість того, щоб відправляти його до дитячого табору, то є й інші варіанти. Наприклад, можна поринути в атмосферу давньої Русі у розважальному парку "Стародавній Київ" у селі Копачів (45 хвилин від столиці).

А в екопарку "Долина страусів" (Ясногородка) можна подивитися на екзотичних птахів і не лише.

Якщо страуси виглядають недостатньо екзотичними, то у Рожнах є ціла бананова ферма.

Крім того, під Києвом у селі Демидів є зоопарк "XII місяців" з тваринами з усього світу, включаючи бегемота та жирафів. При цьому там навіть є майданчики для дітей та освітні програми. Зоопарк працює цілий рік.

Жирафи в "XII місяців"

Нагадаємо, канікули навесні 2025 року проходитимуть у різні дати залежно від області. Це пов’язано з питаннями безпеки та іншими факторами на зразок спалахів сезонних хвороб.