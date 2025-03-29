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Стрілки переводити не доведеться: на чому годинник перейде на літній час автоматично

Автор
Наталія Кухарик
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Переведення годинників на літній час
Переведення годинників на літній час. Фото Колаж "Телеграфу"

Закон про відмову від переведення годинників, який схвалили депутати, не запрацював

Переведення годинників на літній час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю березня. Цього року стрілки переведуть уперед у ніч з 29 на 30 березня о 3:00.

Українці цієї ночі спатимуть на годину менше, адже стрілки годинників одразу покажуть 4:00. "Телеграф" нагадає, на яких приладах потрібно переводити час та як правильно це зробити.

Перехід на літній час у 2025 році пройде як завжди, попри попередні розмови про його скасування. Закон про відмову від переведення годинників, який схвалили депутати, не запрацював, бо не був підписаний президентом. Тому ми й далі переводитимемо годинники двічі на рік.

Смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-годинники з доступом до інтернету переведуть час самі. Це станеться завдяки світовій базі часових поясів, з якою працюють усі сучасні пристрої. Якщо на вашому гаджеті увімкнено автоматичне визначення часу, він сам оновить налаштування.

Україна й досі значиться в міжнародних базах як країна, де діють дві часові зони – зимова (UTC+2) та літня (UTC+3). Ніхто офіційно не повідомляв про зміни в цій системі. Тому власникам цифрових пристроїв нічого робити не потрібно – техніка все зробить сама.

Механічні годинники доведеться перевести вручну на одну годину вперед. Якщо сумніваєтесь у правильності часу, перевірте його на спеціальних сайтах, де показують точний час для різних країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перехід на літній час можуть скасувати в останній момент. Ситуація склалася нестандартна.

Теги:
#Час #Літній час #Переведення годинників