Не поспішайте переводити стрілки: перехід на літній час можуть скасувати в останній момент

Ситуація склалася нестандартна

Перехід на літній час в Україні у 2025 році під питанням, адже Верховна Рада хоч і ухвалила закон про скасування переведення стрілок, але президент його так і не підписав. Якщо ситуація не зміниться, українці ще щонайменше до наступного сезону будуть переводити годинники.

"Телеграф" спробував розібратися в ситуації. Президент України Володимир Зеленський може підписати закон про те, що в Україні діє єдиний час (зимовий), в будь-який момент. В цьому випадку стрілки 30 березня переводити буде не потрібно.

Якщо закон не отримає підпису президента, Україна, як завжди в останню неділю березня перейде на літній час. Цього року це припадає на 30 число: о 4-й годині ранку необхідно "прокрутити" стрілки годинника на одну годину вперед.

Що відомо про скасування переходу на сезонний час в Україні

У Верховній Раді 16 липня 2024 року погодили законопроєкт №4201 та ухвалили рішення про скасування переходу на зимовий та літній час. Тоді "за" проголосував 261 депутат. Проте Зеленський документ так і не підписав та найближчим часом не планує. При цьому й час ветування законопроєкту вже сплив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що офіційно про скасування переходу на літній час українська влада не повідомляла. А це означає, що пристрої автоматично переведуть час, як і раніше. Тобто 30 березня о 3:00 годинники цифрових пристроїв автоматично переведуть час на годину вперед і показуватимуть 4:00.