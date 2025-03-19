Перехід на літній час може стати останнім? Все залежить від одного рішення

Дві години різниці з Європою? Що станеться після скасування літнього часу

Традиційно в Україні перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше, але зможуть насолоджуватися довшим світловим днем.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, що відомо про законопроєкт, який мав скасувати переведення часу.

Останніми роками активно обговорюється можливість відмови від сезонного переведення часу. Ще у 2019 році Європейський Союз дозволив країнам-членам самостійно обирати, за яким часом жити – літнім чи зимовим. В Україні це питання також неодноразово піднімалося на державному рівні.

Зокрема, законопроєкт №4201 передбачає перехід країни на постійний зимовий час, що дозволить відмовитися від щорічного переведення годинників. Якщо Президент підпише цей законопроєкт, Україна перейде на зимовий час, і цей перехід стане останнім.

Проте не всі підтримують цю ініціативу. Народний депутат Олексій Гончаренко закликав Президента ветувати законопроєкт, аргументуючи це тим, що за постійного зимового часу влітку світанок настане близько 3 години ночі (замість 4), що буде особливо помітно у східних регіонах країни.

Крім того, Гончаренко зазначив, що відмова від переведення часу не сприятиме економії електроенергії, особливо з огляду на втрати енергетичних потужностей та постійні атаки на енергосистему з боку Росії. Також він наголосив, що через постійний зимовий час різниця з європейськими країнами становитиме дві години, що може ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами.

Отже, доля сезонного переведення часу в Україні залежить від одного рішення. Якщо законопроєкт буде підписано, країна перейде на зимовий час, і це стане історичним моментом, адже щорічне переведення годинників залишиться у минулому. Але чи готова Україна до таких змін? Це питання залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці незабаром перейдуть на літній час: коли та куди переводити годинники.