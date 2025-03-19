Рус

Перехід на літній час може стати останнім? Все залежить від одного рішення

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Перехід на літній час Новина оновлена 19 березня 2025, 17:18
Перехід на літній час. Фото з відкритих джерел

Дві години різниці з Європою? Що станеться після скасування літнього часу

Традиційно в Україні перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що українці спатимуть на годину менше, але зможуть насолоджуватися довшим світловим днем.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, що відомо про законопроєкт, який мав скасувати переведення часу.

Останніми роками активно обговорюється можливість відмови від сезонного переведення часу. Ще у 2019 році Європейський Союз дозволив країнам-членам самостійно обирати, за яким часом жити – літнім чи зимовим. В Україні це питання також неодноразово піднімалося на державному рівні.

Зокрема, законопроєкт №4201 передбачає перехід країни на постійний зимовий час, що дозволить відмовитися від щорічного переведення годинників. Якщо Президент підпише цей законопроєкт, Україна перейде на зимовий час, і цей перехід стане останнім.

Проте не всі підтримують цю ініціативу. Народний депутат Олексій Гончаренко закликав Президента ветувати законопроєкт, аргументуючи це тим, що за постійного зимового часу влітку світанок настане близько 3 години ночі (замість 4), що буде особливо помітно у східних регіонах країни.

Крім того, Гончаренко зазначив, що відмова від переведення часу не сприятиме економії електроенергії, особливо з огляду на втрати енергетичних потужностей та постійні атаки на енергосистему з боку Росії. Також він наголосив, що через постійний зимовий час різниця з європейськими країнами становитиме дві години, що може ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами.

Отже, доля сезонного переведення часу в Україні залежить від одного рішення. Якщо законопроєкт буде підписано, країна перейде на зимовий час, і це стане історичним моментом, адже щорічне переведення годинників залишиться у минулому. Але чи готова Україна до таких змін? Це питання залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці незабаром перейдуть на літній час: коли та куди переводити годинники.

Теги:
#Переведення годинника #Переведення стрілок #Переведення часу #Перехід на літній час #Літній час