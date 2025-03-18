Скільки ще разів будемо переводити стрілки? Коли переходити на літній час в Україні

Володимир Зеленський досі не підписав законопроєкт про скасування переходу на зимовий та літній час

В Україні досі не визначилися зі скасуванням переходу на літній час, оскільки закон про це так і не набув чинності. Тож чи треба переводити годинники у 2025 році й коли це робити — читайте далі.

Як повідомляє "Телеграф", наразі ситуація з переведенням годинників залишається незмінною. Відтак, українці ще щонайменше до наступного сезону будуть змінювати час.

Нагадаємо, у Верховній Раді 16 липня 2024 року прийняли законопроєкт №4201, адже раніше ухвалили рішення про скасування переходу на зимовий та літній час. Тоді "за" проголосував 261 депутат.

Президент України Володимир Зеленський так і не підписав це рішення та найближчим часом не планує. Варто зазначити, що час ветування законопроєкту вже сплив.

Чи треба переводити стрілки годинника й коли

Доки Зеленський не підписав ініціативу парламенту, українці повинні перейти на літній час.

В останню неділю березня, 30 числа, о 4 ранку необхідно "прокрутити" стрілки годинника на 1 годину вперед. Це означає, що день стане довшим, а часу для сну — менше.

Раніше "Телеграф" писав, як підготуватися до такого переходу та мінімізувати стрес для організму.