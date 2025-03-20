На годину вперед чи назад? Кілька способів запам’ятати, куди переводимо годинники

Прості поради, аби легше впоратися із переведенням годинників на літній час

У 2025 році, як і в попередніх, Україна переходить на літній та зимовий час. Принаймні, це триватиме, доки президент Володимир Зеленський не підпише відповідний законопроєкт від парламенту.

Як повідомляє "Телеграф", незабаром українці мають перейти на літній час.

Отже, 30 березня о 03:00 годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед, тобто на 04:00.

Звичайно, такий перехід може викликати певні труднощі, тому важливо не переплутати час і не пропустити важливі події.

Наголосимо, що скоро зменшиться час для відпочинку, тож якщо не звернути увагу на зміну, є ймовірність спізнитися на роботу або інші важливі справи.

Як запам’ятати, куди саме "крутити" стрілки?

Існує проста й логічна "запам’ятовка". Її принцип працює так: необхідно запам’ятати фразу "Навесні — Вперед, Восени — Назад". Крім того, є й український аналог фрази: "НаВесні — ВосеНи" (розшифровується як Навесні — Наперед, Восени — Назад).

Сенсорна "запам’ятовка". На цьому прикладі варто усвідомити, що стрілки годинника слід переводити в напрямку сонця, тобто до літа. Навесні їх потрібно переміщати вперед, у бік тепла та сонячних днів, яких стає більше. Восени ж переведення відбувається назад, до літнього тепла, яке вже залишилося позаду.

Туристична "запам’ятовка". Любителів подорожей часто приваблюють вуличні кафе, де столи стоять прямо на тротуарах. Це не лише затишні місця для відпочинку, але й спосіб запам'ятати, куди потрібно переводити стрілки годинника.

У березні, коли відбувається перехід на літній час, столики виносяться на вулицю, а в жовтні, коли на вулиці стає холодно і переходять на зимовий час, їх заносять назад. Стрілки годинника рухаються в тому ж напрямку.

А для тих, у кого краще розвинена зорова пам’ять, існує візуальна "запам’ятовка".

Цей приклад із годинником допоможе зрозуміти правило переведення: вперед чи назад.

Переведення годиннинів Переведення годиннинів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатись точний час в Україні після переведення годинників.