Цій будівлі майже 120 років: як виглядав Старий цирк у Харкові та чим він унікальний

Історична будівля більше не приймає глядачів

Цирки завжди були місцем чарівництва та захоплення. Яскраві вогні, сміх глядачів, неймовірні трюки акробатів та дресованих тварин – все це створювало особливу атмосферу свята. Але далеко не всі історичні циркові будівлі продовжують виконувати свою початкову функцію. Одні зникають, інші знаходять собі нову роль. Так трапилося і зі Старим цирком Харкова — першим кам’яним цирком міста, який став не лише ареною для легендарних артистів, а й важливою частиною культурної спадщини.

На початку ХХ століття у Харкові всі цирки були дерев’яними. Ситуація змінилася у 1906 році, коли Генріх Грикке, німець за походженням, збудував перший кам’яний цирк-театр. Це була надсучасна будівля на той час: тут була електрика, а манеж міг трансформуватися в сцену. Влітку тут проходили циркові вистави, а взимку – театральні постановки.

Купол цирку зробили з дерева та металевих труб, а сам проєкт виявився настільки вдалим, що став важливим культурним центром міста.

Цирк-театр Грікке збудували 1906 року. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

"За однією з версій-легенд, Генріх Грикке зробив такий дорогий подарунок своїй коханій, цирковій артистці. Можливо… Але документи про будівництво цирку (які, до речі, перебувають у Харківському обласному архіві) носять скоріше діловий, а не романтичний характер", — наголошується на Facebook-сторінці Віртуального музею цирка Грікке.

У 1917 році будівля стала державним цирком. У 1930-х роках його перебудували: арену зробили постійною, а сцену модернізували — верхній ярус перетворили на оркестровий майданчик, а нижній пристосували для артистичного виходу.

На арені Старого цирку виступали справжні зірки: клоуни Володимир та Юрій Дурови, приборкувач левів Олександр Буслаєв, дресирувальниця Ірина Бугримова, легендарний дует "Біб-Боб", ілюзіоніст Еміль Кіо, еквілібристи, ексцентрики та куплетисти. Тут працювали майстри циркового мистецтва: Назаров, Філатов, Олівець, Юрій Нікулін та Михайло Шуйдін.

На арені Старого цирку виступали безліч артистів Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

Крім того, саме у харківському цирку вперше в Європі встановили систему, яка дозволяє створювати льодове покриття на арені незалежно від погодних умов.

З 1934 до 1982 року директором цирку був Фред Дмитрович Яшинов. Під його керівництвом цирк витримав найскладніші часи. Під час Другої світової війни німецькі окупанти перетворили будівлю на ковбасну фабрику, а перед відступом замінували її. Однак одна з прибиральниць, дружина артиста, зуміла показати місце закладки вибухівки та запобігла знищенню цирку.

На манежі Старого Харківського цирку дресирувальники гімалайських ведмедів, 1960-ті роки. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

Попри славну історію, у 1976–1977 роках цирк припинив свою діяльність. У місті з’явився новий, сучасніший цирк на майдані Ірини Бугримової, а стару будівлю віддали під репетиційну базу.

Манеж Старого цирку. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

1993 року на базі колишнього цирку з’явилося нове державне підприємство – "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів". З 1998 року тут працює дитячо-юнацька студія циркового мистецтва "Старий цирк", де навчають майбутніх артистів. Згодом дитяча студія змушена була залишити будівлю та перенести свою базу.