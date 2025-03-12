Навколо цієї будівлі ходить легенда про трагічне кохання: яким раніше був цирк у Дніпрі

У наш час будівля цирку на вулиці Шмідта порожня

Цирк – це особливе місце, де оживають чудеса, де можна побачити неймовірні трюки та талановитих артистів. З давніх-давен вони приваблювали глядачів різного віку, даруючи їм захоплення і незабутні емоції. У кожному місті є свої циркові традиції та історія, і Дніпро – не виняток. Однією зі знакових будівель, пов’язаних із цирковим мистецтвом у цьому місті, є старий цирк, розташований на вулиці Шмідта, 7, навпроти легендарного ринку "Озерка".

Взагалі історія циркового мистецтва у Дніпрі розпочалася задовго до спорудження цієї будівлі. У 1885 році на місці, де зараз розташований Театр опери та балету, з’явилась перша стаціонарна циркова будівля. Вона мала величезну популярність, але згодом занепала, і цирк перенесли на вулицю Шмідта. У лютому 1911 року нова будівля цирку знову відчинила свої двері для глядачів. У такому вигляді вона проіснувала до 1929, а з 1932 в місті працював цирк-шапіто, який був зруйнований під час війни.

Під час окупації цирк евакуювали, але після закінчення війни його відновили. Однак будівля потребувала ремонту, і її вирішили знести. І тоді вже на місці старого цирку звели нову будову, яка відкрилася 1960 року. Дивно, але будівлю збудували лише за п’ять місяців. Її архітектором став киянин Валентин Жуков. Через відсутність опалення вистави проводилися лише в теплу пору року. Взимку ця будівля використовувався як звіринець.

Будівля літнього цирку

Купол цирку був виконаний із металу та покритий дерев’яними щитами, просоченими спеціальним складом. Така конструкція забезпечувала комфортні умови для повітряних гімнастів: влітку купол не перегрівався, а восени не охолоджувався дуже швидко. Видимість та акустика в залі були організовані таким чином, щоб з будь-якого місця можна було чітко бачити та чути те, що відбувається на арені. Крім того, цирк мав два фойє: один по всьому периметру, а другий – літній, розташований на верхньому ярусі. Перші вистави у новому цирку дали артисти Білоруського цирку.

Будівля вміщала до 2 тисяч глядачів

З цим місцем пов’язана одна з міських легенд. Як зазначає "Наше місто", за переказом, молодик пристрасно любив дівчину, але вона відкинула його. Одного разу, коли дівчина перебувала у гримерці зі своїм коханим, покинутий хлопець, охоплений ревнощами, підпер двері та підпалив приміщення. Пожежники встигли врятувати майже всіх людей та тварин, але сама дівчина та той хлопець залишилися там назавжди. Кажуть, що з того часу будівля почала втрачати свою привабливість, і незабаром її закинули.

Однак через 20 років, 1980 року, у Дніпрі було завершено будівництво нового цирку на Набережній. На відміну від свого попередника, він мав опалення і міг працювати цілий рік. Згодом стара будівля стала втрачати своє значення. Її використовували різні спортивні організації, пізніше вона слугувала складом, а нині цирк покинутий.