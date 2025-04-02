Этому зданию почти 120 лет: как выглядел Старый цирк в Харькове и чем он уникален

Историческое здание больше не принимает зрителей

Цирки всегда были местом волшебства и восторга. Яркие огни, смех зрителей, невероятные трюки акробатов и дрессированных животных — все это создавало особую атмосферу праздника. Но далеко не все исторические цирковые здания продолжают выполнять свою первоначальную функцию. Одни исчезают, другие находят для себя новую роль. Так случилось и со Старым цирком Харькова — первым каменным цирком города, который стал не только ареной для легендарных артистов, но и важной частью культурного наследия.

В начале XX века в Харькове все цирки были деревянными. Ситуация изменилась в 1906 году, когда Генрих Грикке, немец по происхождению, построил первый каменный цирк-театр. Это было сверхсовременное здание по тем временам: здесь было электричество, а манеж мог трансформироваться в сцену. Летом здесь проходили цирковые представления, а зимой – театральные постановки.

Купол цирка был выполнен из дерева и металлических труб, а сам проект оказался настолько удачным, что стал важным культурным центром города.

Цирк-театр Грикке построили в 1906 году. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

"По одной из версий-легенд, Генрих Грикке сделал столь дорогой подарок своей возлюбленной, цирковой артистке. Возможно… Но документы о строительстве цирка (которые, к слову, находятся в Харьковском областном архиве) носят скорее деловой, а не романтический характер", — отмечается на странице Виртуального музея Старого цирка Грикке в Facebook.

В 1917 году здание стало государственным цирком. В 1930-е годы его перестроили: арену сделали постоянной, а сцену модернизировали — верхний ярус превратили в оркестровую площадку, а нижний приспособили для артистического выхода.

На арене Старого цирка выступали настоящие звезды: клоуны Владимир и Юрий Дуровы, укротитель львов Александр Буслаев, дрессировщица Ирина Бугримова, легендарный дуэт "Биб-Боб", иллюзионист Эмиль Кио, эквилибристы, эксцентрики и куплетисты. Здесь работали и такие мастера циркового искусства, как Назаров, Филатов, Карандаш, Юрий Никулин и Михаил Шуйдин.

На арене Старого цирка выстпало множество артистов Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

Кроме того, именно в харьковском цирке впервые в Европе установили систему, позволяющую создавать ледовое покрытие на арене, независимо от погодных условий.

С 1934 по 1982 год директором цирка был Фред Дмитриевич Яшинов. Под его руководством цирк пережил самые сложные времена. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты превратили здание в колбасную фабрику, а перед отступлением заминировали его. Однако одна из уборщиц, жена артиста, сумела показать место закладки взрывчатки и предотвратила уничтожение цирка.

На манеже Старого Харьковского цирка дрессировщики гималайских медведей, 1960-е годы. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

Несмотря на славную историю, в 1976–1977 годах цирк прекратил свою деятельность. В городе появился новый, более современный цирк на площади Ирины Бугримовой, а старое здание отдали под репетиционную базу.

Манеж Старого цирка. Фото: Віртуальний музей Старого цирку Грікке

В 1993 году на базе бывшего цирка появилось новое государственное предприятие – "Украинская творческая дирекция по подготовке цирковых аттракционов и номеров". С 1998 года здесь работает детско-юношеская студия циркового искусства "Старый цирк", где обучают будущих артистов. Со временем детская студия вынуждена была покинуть здание и перенести свою базу.