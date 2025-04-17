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Андрій Матюха підтримав "Охматдит": Thompson — новий стандарт хірургії для дітей

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Андрій Матюха підтримав "Охматдит": Thompson — новий стандарт хірургії для дітей Новина оновлена 17 квітня 2025, 16:30

У "Охматдиті" встановили повний комплект інноваційної хірургічної системи Thompson. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Фонду Андрія Матюхи у співпраці з фондом Good Donations.

Андрій Матюха: "Рятувати життя — наша спільна справа"

Система Thompson дає змогу виконувати надточні втручання навіть у найменших пацієнтів. Вона широко використовується у різних медичних галузях, зокрема в онко- та нейрохірургії.

Андрій Матюха підтримав Охматдит

Переваги системи:

  • надійна фіксація та огляд;
  • вивільнення рук лікаря;
  • економія часу операції;
  • менший тиск на дитячі тканини;
  • комфорт для хірургів при складних втручаннях.

Сума закупівлі — понад 2 мільйони гривень. Але кожне життя, яке буде збережено, — безцінне.

"Ми вирішили допомогти саме з цією системою, бо вона реально змінює якість медичних послуг. Це важливо для всієї країни", — зазначив Андрій Матюха.

Фонд Андрія Матюхи: Турбота про дитяче здоров’я

Фонд уже багато років підтримує соціальні й медичні ініціативи. Основна увага приділяється медичним закладам, які працюють з дітьми, та закупівлі обладнання, що підвищує шанси на одужання.

Андрій Матюха підтримав Охматдит

Разом із Good Donations фонд забезпечив лікарів повноцінною системою Thompson, яка стане основою якісних хірургічних втручань.

У відділенні проводиться понад 300 термінових операцій щороку. Тепер — із кращим обладнанням.

Теги:
#Охматдит #Фонд Good Donations