Андрій Матюха підтримав "Охматдит": Thompson — новий стандарт хірургії для дітей
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У "Охматдиті" встановили повний комплект інноваційної хірургічної системи Thompson. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Фонду Андрія Матюхи у співпраці з фондом Good Donations.
Андрій Матюха: "Рятувати життя — наша спільна справа"
Система Thompson дає змогу виконувати надточні втручання навіть у найменших пацієнтів. Вона широко використовується у різних медичних галузях, зокрема в онко- та нейрохірургії.
Переваги системи:
- надійна фіксація та огляд;
- вивільнення рук лікаря;
- економія часу операції;
- менший тиск на дитячі тканини;
- комфорт для хірургів при складних втручаннях.
Сума закупівлі — понад 2 мільйони гривень. Але кожне життя, яке буде збережено, — безцінне.
"Ми вирішили допомогти саме з цією системою, бо вона реально змінює якість медичних послуг. Це важливо для всієї країни", — зазначив Андрій Матюха.
Фонд Андрія Матюхи: Турбота про дитяче здоров’я
Фонд уже багато років підтримує соціальні й медичні ініціативи. Основна увага приділяється медичним закладам, які працюють з дітьми, та закупівлі обладнання, що підвищує шанси на одужання.
Разом із Good Donations фонд забезпечив лікарів повноцінною системою Thompson, яка стане основою якісних хірургічних втручань.
У відділенні проводиться понад 300 термінових операцій щороку. Тепер — із кращим обладнанням.