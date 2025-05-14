Збудували на кістках: як раніше виглядав парк "Молодіжний" у Харкові

Місце вважається одночасно і зоною відпочинку, і своєрідним меморіалом

Парк — це завжди щось більше, ніж просто дерева, лавки та дитячий майданчик. Це простір відпочинку, зустрічей та прогулянок, місце, де містяни можуть на певний час забути про щоденну метушню. Але іноді місця для відпочинку та розваг з'являються там, де колись були зовсім інші, значно похмуріші території. Ми вже розповідали про харківський стадіон "Металіст", збудований на місці старого кладовища. Схожа історія і в Молодіжного парку на вулиці Григорія Сковороди.

У другій половині XVIII століття на місці, де зараз розташований Молодіжний парк, було засновано Перший у Харкові міський цвинтар — Іоанно-Усікновенське. Там ховали представників вищих верств харківського суспільства, відомих діячів науки, культури та військової справи. У середині XIX століття на території некрополя за проєктом архітекторів О. Тона та О. Полякова звели Храм Усікновення глави Іоанна Предтечі — будівлю, яка збереглася до наших днів.

Храм Усікнення глави Іоанна Предтечі у Харкові

Згодом цвинтар прийшов у запустіння. Після Другої світової війни його закрили для поховань, а вже до кінця 1960-х воно перетворилося на стихійну зону маргіналів. За спогадами очевидців, серед занедбаних могил збиралися бездомні, алкоголіки, а студенти влаштовували футбольні матчі прямо між надгробками.

Храм і цвинтар на кадрах німецької аерофотозйомки

На початку 1970-х років влада ухвалила рішення про повну ліквідацію кладовища, яке вже було передбачено генеральним планом розвитку міста. Останки багатьох знаних харків'ян, зокрема академіків Дмитра Багалія, Олексія Бекетова, Олександра Потебні, були перенесені на нове місце — пустир на околиці, який пізніше став 13-м кладовищем. Для них організували "майдан почесних харків'ян".

Але деякі могили вирішено було зберегти на місці. Серед них — генерал-полковника Гавриїла Зашихіна, драматурга Марка Кропивницького, художника Сергія Васильківського, письменника Петра Гулака-Артемовського.

Після цього на колишньому кладовищі почали формувати нову міську зону — Молодіжний парк.

До початку 1980-х років тут уже з'явилися літній кінотеатр, кафе, дитячий майданчик. Але минуле не відпускало це місце: під час прокладання підземної теплотраси в середині 1980-х екскаватори розкривали десятки склепів. А в 1985—1991 роках, під час будівництва спорткомплексу Харківського політехнічного інституту, знову знаходили останки.

"Молодіжний" поєднує функції місця для відпочинку та меморіалу

Сьогодні Молодіжний парк – це приблизно 18 гектарів зеленої зони у Київському районі міста. У ньому поєднуються елементи рекреаційного простору та меморіального комплексу.